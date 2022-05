"Mi mamá tiene derecho a vivir": Sylvia Pasquel se quiebra al defender a Silvia Pinal

Después de que doña Silvia Pinal no pudo presentarse en el estreno a prensa de su obra 'Caperucita, qué onda con tu abuelita', surgió una ola de comentarios divididos sobre si debería o no estar expuesta fuera de su casa.

A decir de su hija Sylvia Pasquel, volver a los escenarios llena de vida a la última diva del cine mexicano, así que defendió a su familia de los ataques y decidió ser brutalmente honesta.

Ante las cámaras de Ventaneando y Al rojo vivo, la actriz aclaró que ella no estuvo en el estreno porque regresó de Acapulco, a donde viajó por motivos laborales. Pero se conmovió al recordar la situación y al recriminar el trato de la prensa, al exhibir a su madre mientras la subían a su vehículo.

"Ya estuvo suave, se le dejan ir a mi mamá, todos encima, quizá provocando un accidente con su cadera. De por sí mi mamá no camina, está en una silla de ruedas y sí es un tema subirla a la camioneta... Era más difícil y lo primero que hacen es sacar la nota y decir que los hijos la explotamos, gente de espectáculos que ni siquiera sabe lo que estás haciendo como artista y se da el lujo de hablar y decir 'se hubiera regresado ayer, si está de huevona en Acapulco'. O sea, estoy harta".

"Siempre me agarran a mí para aclarar las notas y ya estoy cansada porque además no hablan bien nunca de mi familia, nada les embona. Nadie viene a ver a mi mamá. Quién la viene a ver, quién le habla por teléfono, quién la invita a salir... Ninguno de los que están hablando mal de ella y de la decisión de que mi mamá haga la obra de teatro".

"Dicen 'Guárdenla', ¡ni que fuera un mueble! Mi mamá tiene derecho a vivir, derecho a estar feliz. No la voy a guardar en una cama, en un cuarto a que se muera viendo sentada en un reposet la televisión. Mi mamá está para disfrutar de la vida."

Sylvia Pasquel aprovechó para quejarse de lo que se dice de su hermano Luis Enrique... "¡Pero cómo critican! Me duele, también a mi hermano cómo lo tratan, me duele oír todos los comentarios que no lo bajan de mantenido, de huevón... ya estuvo suave. Somos amables con ustedes. Pero no para que estén hablando mal de nosotros y para que estén inventando cosas".

"Dicen 'A mí no me parece que esté en la obra de teatro'... 'Pues a mí tampoco me importa que a ti te interese o que no te guste que esté en la obra de teatro! A ella le gusta, ello lo quiere. Cuando le dices 'vamos al teatro', se emociona, se le llenan sus ojitos, se pone feliz. ¿Por qué le voy a quitar ese gusto a mi mamá nada más porque a algunos no les gusta? No la mantienen, no la procuran, no la buscan, qué carajo tienen derecho a opinar nada", sentenció Sylvia Pasquel.