"Mi locura es sana": Paty Navidad desmiente rumores y reitera su postura

Después de contagiarse de COVID-19, estar hospitalizada y una ola de críticas por sus controvertidas opiniones, Paty Navidad regresó a la televisión en vivo para aclarar varios puntos y confirmar otros.

"¡No me morí, señores! Lo siento, de verdad, todos los que querían que muriera. Amo la vida, disfruto la vida y considero que no le hago daño a nadie", dijo en Al Extremo.

En entrevista con Carmen Muñoz, la actriz dijo: "Al final soy responsable de todas mis decisiones y las consecuencias. Es la primera vez que hablo de estos temas, nunca más, de qué he dicho y no he dicho. La primera: Nunca he dicho que el coronavirus no exista, al contrario, he dicho que ha existido toda la vida, virus, bacterias, parásitos y es más, tenemos que vivir con ello porque el sistema inmunológico se fortalece. Nunca he dicho que no exista".

Paty Navidad aprovechó para describirse: "Soy una mujer honesta, derecha, agradecida, de frente, tengo muchos defectos, lo lamento, no soy perfecta pero no soy una mala persona. Sí soy responsable de lo que digo, de lo que hago, de lo que pienso, pero por mí. No puedo ser responsable de los demás".

"Al final, mi locura es sana. Se los juro, mi locura no hace daño. Soy rara, sí, soy extraña, sí, pero no le hago daño a nadie. Y el ser diferente o pensar diferente, no debería de limitarme a que no tenga derecho ni a hablar ni a pensar. Son mis derechos y seguiré levantando la voz cada vez que pueda, por lo que yo considero mejor y por lo que soy en esencia", insistió.

Reveló: "Yo llegué al hospital por problemas de oxigenación. El diagnóstico era neumonía. Pero sinceramente nunca me sentí con neumonía. Sí me sentí con problemas de oxigenación leves; nunca tuve fiebre, nunca tuve problemas para respirar ni estuve, como también se dijo, intubada".

"Ahora, sí tengo que decir que cuando llegué, dijeron 'viene gravísima, hay que intubarla', y yo dije 'por supuesto que no me vas a entubar'. Si me hubieran intubado, muy posiblemente no estaría aquí", añadió.

Negó que hubiera estado al borde de la muerte. "Se dijeron muchísimas cosas, yo los veía desde el hospital, porque sí estuve hospitalizada.

Y también rechazó la versión de una revista: "Lo que menos me gusta es que se metan con mi familia. Dijeron por ahí en una revista que mi hermana dio entrevista diciendo que estaba mal de mis facultades mentales. Es una mentira, no que esté mal de mis facultades, siempre he sido una persona no normal, pero mi hermana nunca dio entrevista.

"No tengo un tumor cerebral, sí lo tuve, tuve un prolactinoma hace como 10 años, hace 7 desapareció con medicamento, son cuestiones hormonales que se afectan por estrés. Pero no hay ningún tumor", agregó.

Paty Navidad también aclaró: "Se ha dicho que yo digo que no se vacunen, eso es otra mentira. Yo he dicho 'yo Patricia Navidad no me vacuno', porque es mi derecho a elegir vacunarme a no vacunarme. El mismo derecho que tienen los que eligen vacunarse, tenemos el mismo derecho los que elegimos no vacunarnos. Que la gente se haga responsable, como yo lo hago, de mis decisiones y las consecuencias".

Y sobre las críticas por sus opiniones, dijo: "Hay molestia, tristeza, dolor, no, hay molestia, pero también me lo trato de tomar con sentido del humor. La gente lo que quiere es verlo a uno derrotado, verte mal. El odio se elimina con amor, entonces la gente proyecta toda lo que ellos traen, ese dolor, tristeza o miedo".

También descartó que haya escrito algo: "No tengo ni una sola red social, desde hace como mes y medio. Todas las demás me las quitaron en enero, no pasa nada. Me he sentido bien, antes no había (redes) y he sido muy feliz, ahorita son muy tóxicas; serían buenas si las utilizáramos de manera positiva".

