"Mi enfermedad no tiene cura": Adrián Varela de 'La Academia', positivo pese a malas noticias

Adrián Varela fue uno de los talentos que más llamó la atención en 'La Academia' cuando Yuridia y Erasmo saltaron a la fama, y aunque no supimos de él en mucho tiempo, volvió con malas noticias porque fue despedido de su trabajo y ni siquiera recibió finiquito.

Además, dijo estar enfermo y por eso le afecta aún más su despido, pues necesita los servicios médicos que tenía cubiertos cuando tenía el empleo. Mientras su situación se arregla, se volvió a conectar en sus redes sociales y habló un poco más de su enfermedad, y mencionó que tiene un "corazón enfermo".

"Aprecio la vida, tengo muchísimas ganas de vivir, habré nacido con un corazón defectuoso, no importa, Dios me puso ese reto y lo enfrento con todo el amor del mundo... podrá ser un corazón enfermo, pero alegre, solidario, generoso. No le hago daño a nadie ni tengo intención de hacerlo, eso sí, estoy aquí para crear, para servir, sumar...

"Jamás ha sido mi intención ofender a nadie y sigo apostando por el buen criterio de nuestras autoridades, quiero seguir creyendo en la justicia. No pido que me regalen nada, solamente que se revise el caso, nada más", dijo sobre su situación laboral.

"Hay un tema de salud de por medio importante no puedo cambiar porque la enfermedad de que yo tengo no tiene cura, es progresiva, pero los años que Dios me preste vida seguiré cantando con todo mi ser. Ya lo dice la canción, no soy monedita de oro", dijo Adrián Varela.

"Creo que esta lección de vida que atravieso, es que si uno está en posición de ayudar a los demás, hay que hacerlo. Trato de ser positivo, de buen ánimo y no me gusta meterme con nadie. Hablo con la verdad, ahí están las pruebas de mi trabajo... saben que Adrián Varela siempre que ha sido convocado para ayudar, ahí he estado", fue honesto.

Te recomendamos:

Carlos III saluda a sus nuevos súbditos desde Buckingham

Carlos I y Carlos II: quiénes son los antecesores del rey Carlos III

Castillo de Balmoral, el castillo donde la reina Isabel II murió

Esto es lo que te costaría comprar y vivir en una casa de la reina Isabel II