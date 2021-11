"Mi Rober...": Florinda Meza y sus emotivos recuerdos con 'Chespirito' a 7 años de su muerte

Este 28 de noviembre se cumplen 7 años de la muerte de Roberto Gómez Bolaños 'Chespirito', a causa de un infarto agudo al miocardio a los 85 años, en 2014, en su hogar de Cancún.

Así que en su aniversario luctuoso, su hijo Roberto Gómez Fernández le dedicó unas palabras para recordarlo:

"7 años, y cada día que pasa haces más falta. Estás, igual que mi mamá, todos los días presente", escribió el productor.

Florinda Meza tampoco se quedó callada en este día. En sus redes sociales compartió fotos de su amado "Rober", como le decía a su pareja amorosa y profesional de décadas.

La también productora comentó a Vanity Fair que lo suyo con Chespirito fue puro amor:

"Mi unión con Roberto fue por amor, por mi deseo de hacerlo feliz y de compartir juntos las cosas que tanto nos apasionaban. No hay nada ni nadie que pueda demostrar lo contrario . Fuimos una gran mancuerna, un binomio romántico y creativo único. Él fue mi gran mentor como escritora y gracias a eso me convertí en la única persona en quien Roberto confiaba para escribir libretos del programa [...]. Por otra parte, yo traje a su vida el orden, la disciplina, la buena administración de su tiempo y de su dinero, el cuidado de su alimentación, de su salud y de su apariencia, el gusto por la música clásica y la ópera. En fin, nos complementamos y fuimos muy productivos. Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas. Vivir con un genio no es nada fácil, pero para algo le da Dios a una la inteligencia. Si a eso le agregas mucho amor, todo fluye".

En Twitter, compartió: "Te sueño así, feliz, entre ángeles".

Hace unos días, le escribió un emotivo texto:

Te recuerdo, mi amado

y lleno tu morada de flores,

pues tú colmaste mi prado

con todos tus colores.

La muerte no existe

si vives en mi memoria

y mi alma no está triste

pues tú estás en la gloria.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!