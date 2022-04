"Mexicana dejada y soltera": Ángela Aguilar enciende dudas tras escándalo con señor

Ángela Aguilar se presentó ante 20 mil personas en el Festival Cultural Zacatecas 2022, pero reactivó las especulaciones sobre su situación sentimental, luego del escándalo por las fotos que se filtraron sin su consentimiento, junto al compositor Gussy Lau.

La cantante evadió a la prensa después de volver de París, donde se refugió con su familia tras la controversia. Pero ya en el escenario, comentó algo sobre su música, pero pareció insinuación sobre su estado sentimental.

La joven realizó algunos comentarios en los que, para muchos, dejó entrever que en este momento de su vida está desilusionada del amor. "El disco se llama 'mexicana enamorada', si todas las canciones son tristes... se tendría que llamar como 'mexicana triste y sola'... o 'mexicana dejada y soltera', algo así".

Ángela triunfó con su show, pero siguió haciendo alusión a las personas "tristes" que estaban en el lugar. "Me nominaron para un Grammy americano, y ese también lo perdí... pero canté una canción en esos premios, y esa canción va dedicada para todas las lloronas que están aquí".

Como ya lo había dicho, su familia es fundamental, así que también decidió dedicarle un tema a su abuela. "En esta pandemia yo perdí a mi abuela, pero nunca la he sentido tan cercana a mí, que ahorita, y si me lo permiten, me encantaría rendirle un homenaje a mi abuela Flor Silvestre".

Mientras tanto, ya no se supo si su romance con Gussy Lau terminó por y tras el escándalo. Sin embargo, el compositor 15 años mayor que Ángela había dicho que estaban felices y que hasta sus papás ya la habían conocido.