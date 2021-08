"Merezco respeto": Lucía Méndez responde a maquillista que la calificó como déspota

Lucía Méndez desmiente al maquillista Caleb Campos, quien la acusó de haberlo maltratado durante una presentación del espectáculo Divas en El Paso, Texas.

En entrevista exclusiva con TVyNovelas, aclara que el relato de Caleb (en el que señala que lo maltrató y lo criticó) es falso, y que se molestó porque no le permitieron grabar el ensayo de Lucía, además de que exigía cortesías en buen lugar para el espectáculo: “Creo que él está en una actitud de hacerse publicidad”.

Méndez asegura que no se disculpará con este hombre porque lo que expresó en su video nunca sucedió, y porque fue él quien la insultó despiadadamente e intentó voltear las cosas.

Lucía, ¿qué pasó con este maquillista que te atacó en las redes sociales? "Voy a hablar con la neta, llegó con una actitud muy arrogante, prepotente; me peinó, y posteriormente tuve que ir a ensayar. Él estaba sentado en las butacas, y la producción me dijo que estaba grabando, entonces le dije que no podía estar ahí y se enojó, se paró, se fue, se puso verdaderamente furioso, y ese fue el problema; luego pidió unos boletos y dijo que no, que quería mejores lugares, muy arrogante y muy grosero.

Dijo en su video que tú lo maltrataste… "Yo nunca lo maltraté, él me maltrató a mí, y los hechos hablan en todo lo que ha dicho de mí; además, cuando él se fue, el promotor ya estaba ahí para liquidarlo, porque su energía no le gustó a nadie de la producción, ya que era muy prepotente y muy altanero.

¿Por qué crees que hizo este video? "Creo que él está en una actitud de hacerse publicidad, y con su manera de ser, su despotismo y todo lo que él maneja, muy difícilmente se hubiera dejado maltratar, más bien, él me maltrató a mí, me hizo cosas horribles, y yo no quería hablar de él ni nada, pero creo que es lo correcto.

¿Cómo te sientes con esta situación? "Yo he trabajado con Javier de la Rosa, que es la persona más sencilla del mundo; Jorge Beltrán, que es una adoración; Aldo Rendón, Enrique Torres, personas que realmente tienen muchísimas estrellas, y jamás en la vida hemos tenido un problema, entonces, es bien triste tener que estar aclarando algo que realmente no sucedió. El promotor Luis Jiménez había llegado ya para liquidarlo porque se quejó todo mundo, entonces, cuando te topas con gente así, lo mejor es quitarla de tu vida, y es una gran lección el hecho de no contratar al azar a una persona.

¿Piensas tomar acciones legales en contra de él? "No, mi amor, no lo voy a hacer, porque la verdad, es muy lógico que está utilizando mi nombre para figurar. ¿Quién lo conocía? ¡Nadie! Entonces, está muy claro, y creo que la que se merece respeto soy yo, por ser mujer y por ser Lucía Méndez; él fue el que me maltrató y el que me insultó, no yo a él, los hechos están ahí en las grabaciones, cómo me insultó despiadadamente, que todo el mundo se quedó helado. Hay una periodista que dice que yo debería ofrecerle una disculpa, y fíjate que no, yo no tengo que disculparme, porque yo no hice nada, la gente me conoce, tengo 50 años de trayectoria, jamás he ofendido a un maquillista ni a nadie que trabaje conmigo.

¿Te interesa una disculpa de él? "A mí no me interesa que se disculpe ni nada, que diga lo que quiera; dicen por ahí que seguiremos cabalgando, eso quiere decir que si hay tantos ataques de él y de tantas personas, es porque voy bien. Triunfé en Divas, nos fue estupendamente a pesar de la pandemia, y hay gente que es así, no es la primera vez que una persona me quiere ofender para hacerse notar.

¿Vas a darle carpetazo a este asunto? "Claro, insultar a una persona así de fuerte, todos los demás (artistas) van a decir: “a mí me puede ir igual”, entonces, yo creo que en vez de beneficiarle, le va a hacer daño, porque él no debe ser así.

