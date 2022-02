"Merece cárcel": Gustavo Adolfo Infante denunció penalmente a Alfredo Adame

Después del zafarrancho callejero que protagonizó, ahora Alfredo Adame tendrá que llamar a sus abogados para responder a la denuncia penal que Gustavo Adolfo Infante interpuso en su contra.

Sin explicar los pormenores, Gustavo Adolfo avisó en su programa que denunció a Alfredo Adame por los delitos de violencia de género, violencia mediática y extorsión.

"A este cuate alguien le tiene que poner un alto, no tiene límites lo que dice, lo que actúa, lo que ofende. Lo denuncié, el día de hoy ingresó a la Fiscalía la denuncia por tres delitos, mi mamá y yo firmamos esta denuncia", pues asegura que Adame ofendió a la señora.

"Yo sí te denuncié Adame y yo sí te quiero ver en la cárcel, yo creo que no debes estar en la calle como lo he venido diciendo hace mucho tiempo", insistió el periodista.

"Mi abogado me dijo: Gustavo, no me hagas perder mi tiempo, hay elementos para meterlo a la cárcel, yo lo voy a meter a la cárcel. ¿Le vas a entrar tope donde tope?, le digo sí y por esto está la denuncia".