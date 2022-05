Mentira que Pablo Montero llegó borracho y se propasó con Iliana Fox: Así responde

Esta semana surgieron rumores de que Pablo Montero llegaba tarde a las grabaciones de 'El último rey, el hijo del pueblo' en presunto estado de ebriedad, pero el cantante salió a defenderse públicamente y establecer que es una total mentira.

Aunque lo acusaron de impuntual e irresponsable, y que incluso besó a Iliana Fox en estado inconveniente, el protagonista de la bioserie sobre la vida de Vicente Fernández estableció:

"Me lancé a la comida, llegué a comer... Se hablan una bola de tonterías que nada que ver. Dicen que llegué con Iliana Fox, ¡para nada! Ella estaba en su mesa y yo en la mía, nada que ver, son muchas calumnias y mentiras que no son ciertas", dijo en una breve llamada con Gustavo Adolfo Infante en 'De primera mano'.

Háblale a Sara y pregúntale. Soy una persona respetuosa, sabes cómo soy con las personas que trabajo. Si existe alguien que puso el alma y el corazón ahí, soy yo. Siempre estuve al 100%, eso se ve en la pantalla, y en las grabaciones, tú oyes la voz en las canciones, ahí está la respuesta, punto".

En Chisme no like, Pablo Montero se defendió: "Esto me tiene desconcertado, ¿tienen las pruebas o algo con lo qué comprobar tanta barbaridad? Yo he estado al pie del cañón en todo momento, proponiendo y estando. Lo que se ve no se juzga".

Se refirió al presunto acoso contra sus compañeras: "Que yo besé a Iliana Fox, y yo jamás hablé con ella, estuvimos en mesas muy diferentes, y jamás tuve contacto con ella, entonces es totalmente falso, yo llegué a comer, me paré a la foto, porque Juan me dijo, después ya me pidió que cantara unas canciones... Y me salí temprano".

El cantante aprovechó el fin de semana para visitar a sus hijas, pues la pequeña Daniela cumplió 8 años de edad.