Memes, fracturas y pleitos vecinales: las secuelas de la golpiza a Alfredo Adame

En tremenda bronca se metió Alfredo Adame tras querer enterarse de lo que ocurrió afuera de su casa, donde una persecución policiaca terminó con personas muertas y él golpeado por sus vecinos.

Ocurrió el 28 de septiembre cuando un policía murió intentando detener a unas personas en Tlalpan, donde vive el actor, quien salió a ver lo que ocurría y se encontró con un sujeto pidiendo ayuda porque a su hermano lo hirieron de bala.

En la versión de Adame, él le ofreció ayuda pero el sujeto respondió con agresiones y lo llamó chismoso. Se hicieron de palabras, luego golpes y un hombre más llegó por la espalda de Alfredo y le pegó con una piedra en el rostro, provocándole severas lesiones.

En un video para Instagram grabado luego de ser atendido en el Hospital General Dr. Manuel Gea González al sur de la capital mexicana, Alfredo confirmó que tiene cuatro fracturas en la cara y posiblemente desprendimiento de retina.

"Con el ojo derecho no veo absolutamente nada, está muy hinchado todavía, hay que desinflamarlo porque es peligroso, podría dañar el nervio óptico y me puedo quedar sin vista", dijo sobre su estado, y adelantó que necesitará cirugía para que le coloquen una placa en el rostro.



LOS VECINOS LO ACUSAN DE INICIAR EL PLEITO.

Pese a que Alfredo Adame dice que él solo ofreció ayuda a quien lo terminó golpeando, surgió otra versión. Elisa Beristain dijo en Chisme no like: "Entendemos que no tiene buena relación con los vecinos, eso lo sabemos de muy buena fuente y aún sabiendo que tienen mala relación Alfredo va y les pregunta qué está pasando, le contestan de mala manera -según Adame-, se prende y empieza el pleito".

"La golpiza que le dieron fue porque se molestaron porque Alfredo estaba grabando a su familiar muerto, aunque Alfredo dice que no", insistió Elisa, mientras Javier Ceriani aseguró que Adame "ya había tenido intercambio de golpes con uno de ellos".

Los vecinos acusaron al actor de grabarlos, mientras ellos auxiliaban a su familiar baleado, de acuerdo con el periodista Carlos Jiménez,. "Dicen que de las palabras pasaron a los golpes", dijo el reportero, quien informó también que la Fiscalía investiga a los dos sujetos, pero también a Alfredo Adame por el delito de "lesiones en riña".

Pero Alfredo niega tal versión. En una entrevista con el programa Venga la alegría insistió: "No estaba grabando, no existe ninguna grabación. Ahora, si hubiera estado grabando, no pasa nada, estaba en la puerta de mi casa, frente a un incidente. Lo único que hice fue decirle '¿Qué te pasó amigo? ¿Te puedo ayudar en algo?'".

LOS MEMES

Pero lo que no podía faltar, era el humor de los mexicanos y cómo transformaron esta situación en algo divertido, ilustrado con memes. Aquí algunos:

