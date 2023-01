Me voy a desnudar porque me gustan mis bubis: Isabel Madow

Isabel Madow terminó el año con una discusión y una promesa. La actriz, playboy, cantante, conductora y modelo se molestó con uno de sus seguidores, quien escribió en redes sociales que Madow "no enseña", en referencia a que no se desnuda en su contenido de paga.

Isabel tiene su página VIP en la que sube contenido sensual y erótico pero ante la crítica de su seguidor en Twitter, decidió responder con contundencia pero también con una promesa.

"¡¡¡Si esto no es enseñar pues no se que quieres ver!!! ¡¡¡Obvio la foto de mi página está sin los corazoncitos porque aquí me la van a censurar!!! Y si enseño en mi página porque me encanta mi cuerpo y mis bubs".

Junto con ese mensaje, Isabel Madow publicó una fotografía topless y desde ese día, también ha publicado en la misma red de Twitter, algunos videos cortos en los que efectivamente se le ve casi desnuda.

Y la promesa es que subirá la intensidad de sus fotografías sensuales muy pronto.

"Si hacer topless no es enseñar pues no se cómo se le llama. Y el mes que entra si saldré toda desnuda porque quiero y se me pega la gana linda noche", escribió la actriz, playboy, cantante, conductora y modelo.

También se refirió al hecho de que sigue soltera, lo que le permite trabajar con absoluta libertad.

"Por eso no tengo novio ni pareja para hacer lo que se me pegue la gana. ¡¡¡Y siiiii me voy a encuerar más mucho más !!! Así que agárrate criticón y retuércete como ostión".

Sigue el chisme:

Alfonso Herrera así responde a chisme de que pedía millones para volver a RBD

Las imágenes del año: momentos inolvidables del 2022 en TVyNovelas