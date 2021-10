"Me vetaron": Tras la guerra mediática con su hermana Aída, Carlos Cuevas denuncia represalias

Aun año de la guerra mediática entre los hermanos Carlos y Aída Cuevas, que derivó en pleito legal, surge una nueva vertiente. El cantante denuncia que Pati Chapoy, titular de Ventaneando, promovió que la televisora del Ajusco lo vetara, y advierte que no le interesa buscarlos para aclarar las acusaciones realizadas por su hermana en el foro. Además, El Rey del Bolero nos cuenta cómo va su plan de grabar un disco con canciones de Juan Gabriel, y aclara no necesitar permiso del heredero universal para hacerlo.

¿En qué va el proceso legal con Aída Cuevas a casi un año de que ella retirara su denuncia? No la retiró, se la retiraron, que no es igual. No pudo demostrar nada de lo que dijo, bendito sea Dios. Ahí sigue.

¿Piensas ceder? Me estoy defendiendo. Se metieron con quien no debían, porque no he hecho nada. Ni modo, que se atengan a las consecuencias.

¿Ella o sus abogados han intentado comunicarse contigo para arreglar las cosas de manera extraoficial? No, nadie; ni quiero que me hablen, ¿para qué? (risas).

¿Has asistido a la fiscalía a presentar más pruebas? Claro; todo lo están haciendo mis abogados, notariado todo. Llegaré hasta lo que permita la ley, hasta lo que permita Dios. Me he estado defendiendo de todo esto, y en esta defensa han pasado muchas cosas. Ni modo, que se atengan a las consecuencias.

“ESTOY VETADO EN TV AZTECA”

Si Aída se disculpa públicamente contigo, ¿retirarías tu denuncia? Claro. Lo que quiero es una disculpa pública de todas las calumnias que dijo en Ventaneando, que diga que son mentiras, calumnias, porque es lo único que dijo.

¿Piensas ejercer alguna acción legal contra el programa? Yo estoy defendiéndome; sé que hay varios periodistas, si así se les puede decir, que sí están en la averiguación previa.

¿Has intentado comunicarte con Pati Chapoy para solicitar tu derecho de réplica? No; estoy vetado en TV Azteca gracias a ella. Me lo han dicho de la televisora. Pero no quiero ir con ellos, ¿para qué? Tengo a Televisa, que es más fuerte que nada, mi programa y varias televisoras.

¿Te interesa tener contacto con TV Azteca? Con la televisora sí, con Ventaneando nada.

