"Me veo y me arrepiento": José Dossetti confiesa lo que le hizo a su hermana

“No es un cinturón, es un trapo de cocina, con el que le limpio su mesa, con eso le amenacé el cuello”. El productor José Dossetti habló del video en el que se le ve atacando a su hermana, la actriz Mónica Dossetti, quien padece de esclerosis múltiple desde hace 14 años.

José Dossetti confiesa: “Sí, soy yo la persona que está en el video, yo soy el que cometió ese acto. Es vergonzoso y lo que me mueve a hablar no es querer salvarme, es indefendible lo que hice; ahora estoy compareciendo ante la Fiscalía de Morelos”.

La semana pasada se divulgó un video en el que se observa a José Dossetti atacando a Mónica con ese trapo de cocina: se lo pone en el cuello y, por la espalda, lo jala mientras se apoya en el respaldo de la silla en la que permanece su hermana.

“Lo que quiero es divulgar que a veces los cuidadores somos personas que tenemos la intención de ayudar pero no sabemos cómo hacerlo, en mi caso me rebasó la cantidad de insultos, a veces recibes insultos de las personas que atendemos”, dijo José Dossetti en una entrevista para el programa "Venga la alegría" en el que se mostró visiblemente afectado y varias veces estuvo a punto de llorar.

“Ese día me rebasó… o se vino incubando por días de enojo, me pasan muchas cosas; además de cuidar a mi hermana, tengo dos hijos, tengo a mi madre de 80 años, soy el único hombre, mi hermano murió hace 14 años, Mónica está enferma desde hace 14 años, me quedé sin trabajo…”

Mónica Dossetti tuvo su punto de mayor popularidad con El premio mayor, telenovela en la que actuó junto a Laura León y Carlos Bonavides. Su carrera, sin embargo, se detuvo de manera irremediable cuando se le diagnosticó esclerosis múltiple, razón por la que hoy depende de los cuidados de su hermano José.

“En los últimos cuatro meses la moví a vivir cerca de mí, es mi vecina en Tepoztlán, vive al lado de mi casa en una privada. Yo la atiendo, le sirvo el desayuno, la comida, la cena, le pongo comida en el refri, vemos películas”.

Sin embargo, José Dossetti cuenta que la cotidianeidad se ha vuelto complicada y que varias veces han llegado al enojo y los insultos verbales.

“Ese día pasaron muchas cosas. El video solo muestra una parte, pero antes de eso, se llega a un límite; me dejó con la palabra en la boca… la discusión fue por cosas del baño, de su bacinica portátil en la que ella a veces tiene la iniciativa de limpiarla pero es una parte de dos piezas, entonces ella le quita una y ya no embona bien y hace que se caiga. Entonces yo llegué a limpiarle el baño, levanté la tapa y se me cayó la pipí al suelo”.

El incidente provocó gritos entre los hermanos y finalmente llegó a la escena que se muestra en el video.

“Pero nadie me detuvo, nadie me gritó, nadie entró ni me dijo ‘cálmate’. Yo solo lo hice”

José Dossetti asegura que ya le pidió perdón a Mónica y que al día siguiente de la agresión (que sucedió hace dos meses) la vida siguió con regularidad.