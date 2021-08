"Me veo bien": Laura Bozzo seguirá luciendo sexy en traje de baño

A cada instante acapara la atención por su polémica, enciende las redes sociales como un volcán y genera tendencias por cada una de sus controversias. Laura Bozzo confiesa que es muy explosiva y que por eso ha metido en varias ocasiones la pata, pero reconoce que cuando tiene que pedir perdón, lo hace sin importar las veces que sean necesarias.

“Yo soy muy neta”, asegura la peruana nacionalizada en México, dando una explicación de por qué es tan explosiva, y es que esa misma característica la mostró en su reciente participación en Las estrellas bailan en Hoy, donde se hizo notar fuertemente más que por sus bailes, por todos los escándalos en los que se vio envuelta. Blanco de memes, GIFs de WhatsApp y protagonista de cientos de audios en TikTok, a ella eso nada le afecta, pues grita a los cuatro vientos que se siente “regia” a punto de cumplir 69 años de edad.

Vienes con proyectos nuevos, ¿qué nos puedes contar? "Tenemos varias cosas, pero bueno, ya saben que cuando cacareas las cosas, el pan en el horno se quema, entonces, prefiero dedicarme por el momento a seguir trabajándolos (los proyectos), a dedicarme a Laura sin censura, a seguir viniendo todo el tiempo a Hoy, que es mi familia, y ya más adelante se enterarán.

Has sido blanco de críticas por subir fotos en traje de baño, ¿lo dejarías de hacer? "Les voy a decir algo: mi misión también en la vida, además de defender a las mujeres maltratadas y todo eso, es hacer valer los derechos de las mujeres mayores, porque no puede ser que, en países como los nuestros, tienes cierta edad y te vas a la basura, te vas al inodoro. ¡No, no, no! Yo lo que trato de demostrar es que me siento regia, me veo bien, que podemos cumplir nuestros sueños, que no somos desechables, que tenemos talento y experiencia a la vez. Tenemos todo el derecho de trabajar y seguir adelante, esa es mi lucha ahora.

¿Tienes algunas inseguridades? "Claro, siempre, sobre todo porque desde pequeña fui víctima de bullying, pero eso me hizo más fuerte. Todos tenemos inseguridades, pero en mi físico me siento segura; a mí me dicen Momia Spears, y me miro en el espejo y digo entre mí: “Ya quisieran tener estas piernas largas y esta cintura los que me critican, que se rían y que digan lo que quieran, yo me siento regia”.

¿Te molesta que te digan momia? "Para nada, yo misma digo que soy la Momia Spears, soy Mumm-Ra, porque voy a vivir eternamente, y en mi cumpleaños saldrá una revista con fotos de una colección muy importante que hice en París y ya las van a ver.

