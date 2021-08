"Me trata como princesa": Marie Claire Harp defiende a su novio José Manuel

La semana pasada destapamos que el escándalo mediático protagonizado por José Manuel Figueroa y la modelo Farina Chaparro (quien lo acusa de supuestas agresiones físicas) surgió a raíz de que el hijo de Joan Sebastian comenzó noviazgo con una conductora de televisión. Algunos medios señalaron a la animadora del programa Buenos días, Bandamax, Marie Claire, como la responsable. La presentadora venezolana eligió a TVyNovelas para aclarar la situación.

Confirma ser pareja del cantante, y aclara que cuando se conocieron, ninguno de los dos estaba en una relación; tampoco formaría parte de un triángulo amoroso. Además, revela que Farina ha buscado tener acercamiento con ella por medio de redes sociales, y hasta ha comenzado a desvirtuar el contenido de una brevísima comunicación; le recomienda que, si fue víctima de un hecho violento, lo denuncie ante las autoridades correspondientes.

¿Cómo apoyas a José Manuel en la situación que vive en este momento? "Se ha señalado que tuve algo que ver en el rompimiento, y claro que no. Estoy construyendo una historia muy aparte que no tiene nada que ver; él me conoció en una condición donde él estaba soltero y yo estaba soltera.

¿Qué opinas de que te señalen como la responsable del problema? "No soy una persona que salta de una relación sentimental a otra, que está pendiente de colgarse de algún auge para sobresalir; mis valores nunca me permitirían entrar en un triángulo amoroso, porque no es mi crianza, nunca lo he hecho, nunca lo haría y nunca lo haré. Lamentablemente, esta situación me salpica.

¿Qué opinas de que él denunció a Farina por el delito de extorsión? "Cada persona es dueña de su verdad, cada quien sabe e identifica lo que sucede; no sé el dolor por el que está atravesando esta mujer. Sí sé el dolor por el que está atravesando José Manuel, pero es un problema de ellos, y ellos y la ley son quienes lo tienen que solucionar.

¿Piensas que ella tiene que denunciar ante las autoridades lo que ha dicho en los medios? "Claro, hay que sustentarlo en el debido proceso. Si tú tienes algún problema o te sientes violentado, debes acudir a las autoridades para que determinen quién tiene la verdad; si tu discurso lo vas a basar en mentiras, como ha ocurrido en mi contra, estás desvirtuando el mensaje. Como lo dijo José Manuel hace poco en una entrevista con Bandamax: la capacidad legal es igual para el hombre y la mujer.

¿Cómo está José Manuel? "Es un tema que le ha afectado muchísimo emocionalmente, ha estado muy mal; ha tratado por todos los medios de reestructurar todas estas emociones que tiene. Yo lo he visto afectado, y a pesar de todo esto, cuando salió la noticia, lo primero que él hizo fue acudir a la ley, que es lo recomendable.

¿Cómo lo conociste? "En una comida; me lo presentaron, estuvimos platicando y ahí fue donde surgió el amor, y no como dijeron por ahí, que me lo presentaron en un show donde yo estaba con mi prometido, a quien luego dejé para estar con José Manuel. Muestran una foto de mi supuesto prometido, y resulta que a la persona la conozco muy bien, desde el vientre de mi madre, porque es mi hermano gemelo. ¡Vean cómo se distorsiona la información!

¿José Manuel ha tenido alguna vez una conducta agresiva contigo? "Nunca, cero; siempre ha sido una bonita persona, llena de paz, de cualidades... Me ha apoyado mucho.

¿Continuarás apoyándolo? "Por supuesto. La historia conmigo es totalmente diferente; ha sido un príncipe, un caballero, lo máximo conmigo. Yo, en la posición de cualquier afectada, bajo ningún concepto permitirá que me agredieran ni física ni verbalmente. Si yo descubriera algún indicio de violencia, sencillamente saldría corriendo por la puerta, pongo la denuncia y nunca en mi vida regresaría.

¿Te ha buscado Farina para intentar hablar contigo? "Sí, en primeras oportunidades quiso tener un acercamiento, pero nunca le permití el acceso. Es un tema bien complicado porque no sé quién es, nunca la he visto en persona, y creo que esta situación me habría pasado a mí o a cualquier otra persona. Soy víctima de la circunstancia que están atravesando ellos dos.

¿A través de qué medio te contactó? "A través de WhatsApp. No decía nombre ni apellido, pero sí podía intuir que estaba buscando un acercamiento, no sé con qué intención, nunca le recibí nada.

¿No se identificó contigo? "No, pero sí lo hizo por Instagram, y está tergiversando todos los mensajes y la plática corta que pudimos haber tenido. La verdad, nunca hubo de mi parte ningún hostigamiento, ninguna ofensa, soy una persona de valores y sería incapaz de insultar u hostigar a nadie, mucho menos a una persona que ya no está en la vida de José Manuel y que no pertenece ni a mi vida.

No entraste en chismes… "Es que es un problema de dos, lo tienen que arreglar como lo que sea que hayan tenido. Es un problema que pertenece al pasado de José Manuel, yo no tengo nada qué ver, y cada quien maneja su dolor y su fragilidad emocional como le parezca.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!