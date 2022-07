"Me tocó bailar con la más fea"; Ingrid Coronado y las polémicas que la llevaron a retirarse

El golpe fue tan duro que Ingrid Coronado decidió retirarse de la televisión. Tras el divorcio con Fernando del Solar, las críticas en contra de la conductora y cantante fueron constantes y le provocaron una crisis emocional y de salud.

"Me sentía sumamente mal, no tenía el tiempo que yo quería dedicar a mi familia, estaba angustiada y no disfrutaba mi trabajo", contó a TVyNovelas.

Ingrid Coronado y Fernando del Solar tuvieron ocho años de relación pero fue durante los últimos dos, en los que ya estaban casado, cuando los problemas sobrepasaron la resistencia de la conductora.

En una entrevista a principios de este año, señaló: "Me di cuenta de que si no paraba, me iba a enfermar. Fue una etapa muy dificil de mi vida y tomé la decisión de retirarme durante tres meses., Yo pensé que iba a ser suficiente".

Ingrid y Fernando, tras el divorcio, continuaron una pugna por la separación de los bienes que acumularon. "Hay por ahí algunos problemas legales con una propiedad", decía Fernando del Solar cuando se le preguntaba sobre el estatus de su relación con su ex esposa.

Para Ingrid, el retiro de tres meses fue insuficiente.

"Me tocó bailar con la más fea", resume cuando habla de esa etapa de su vida en la que fue blanco de críticas.

"Necesitaba sanar muchas cosas. No solamente en el aspecto físico, también en lo emocional".

Finalmente, hacia finales de 2021, Ingrid se sintió con la fuerza para regresar a la televisión para conducir un reality show de baile en Azteca.

Aunque otra vez vivió un momento complicado por otra polémica que tuvo con su primer marido, Charly López, Ingrid salió adelante gracias a una fortaleza que, ahora, deberá poner a prueba con la muerte de Fernando del Solar.