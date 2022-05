“Me tocaba dormir en el mismo cuarto que José Cruz”: Julión Álvarez recuerda sus inicios

Julión Álvarez está estrenando su nueva canción “Una raya más al tigre”, en la que se acompaña de la Banda Elemental.

El tema, explicó el cantante, es una colaboración que él quiso hacer para impulsar a la Banda Elemental, en la que hay integrantes a los que él les tiene mucho cariño.

Uno de ellos, José Cruz, es parte de la familia Lizárraga, que tiene una larga tradición en la música del género regional mexicano.

De hecho, cuando Julión Álvarez se muda de su natal Chiapas a Sinaloa en busca de una oportunidad para cumplir su sueño de ser cantante, fue recibido en casa de los Lizárraga ya que Poncho, actual líder a la Banda el Recodo, fue uno de los que impulsaron su carrera en sus inicios.

“Me tocaba dormir en el mismo cuarto que José Cruz”, narró Julión en el programa “Buenas banda”, del canal Bandamax. “¡Pero en camas separadas!”, aclaró con gran sentido del humor.

Julión Álvarez ha contado que su llegada a Mazatlán fue complicada y que tuvo que lavar platos en una taquería para tener una cena segura.

“A veces me iba a una taquería a comer algo y ver la tele. Pero un día llegué y me senté y me preguntaban ‘¿qué vas a querer?’ Yo les decía, no todavía no me decido. Y así como cuatro veces hasta que me dijo el dueño de la taquería: ‘a ver, cuando no traigas para pagar, no hay problema, vienes aquí a cenar”.

En ese mismo lugar, un día del Carnaval, Julión se ofreció a ayudar a meserear. “Pero no me entendían lo que yo apuntaba y me dijeron: ‘ya mejor vete a lavar platos”.

En el programa “Buenas Banda”, Julión también habló de la reciente polémica en la que se vio envuelto luego de que se publicó un video en el que aparece pasado de copas en un concierto al que acudió como público.

“La verdad es que uno sí se da cuenta de la responsabilidad que tiene porque hay muchos seguidores que son niños. Para mi buena suerte, muchos de los comentarios que recibí fueron positivos en el sentido de que no pasó nada malo”.