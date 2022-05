"Me tiene cansada la loca": Explota guerra con Niurka y Laura Bozzo no la baja de HIPÓCRITA

No había pasado un día desde que Niurka amenazó con golpear a Laura Bozzo, cuando la guerra ya había explotado en 'La casa de los famosos', donde ambas están hartas la una de la otra.

El resto de famosos ya se agrupó en dos bandos: unos apoyan y ríen de las ocurrencias de la cubana, mientras los otros escuchan las amenazas de la peruana. Desde el día uno habían habladas, pero ahora ya hay declaraciones de guerra.

Laura Bozzo se quejó de que Niurka la mira "burlonamente" cada vez que ella hace un comentario. "¡Suéltame, que me tiene cansada la loca esta!", reclamó Niurka.

"Aguanté vara... Ya no tengo más para ella, el contenido se me acabó, ya no me nace nada con ella, la creatividad, el ingenio se me apagó para ella", dijo Niurka a sus compañeros, sobre responderle a Laura Bozzo.

La cubana estableció que no quiere tener ninguna conversación con Laura, "ni grupal, ni personal... Esa oportunidad ya no, me falta mucho al respeto... No pasa nada".

El pleito fue calentándose poco a poco, pero Laura llegó al límite con la expulsión de Brenda Zambrano. Laura Bozzo decidió aplicar el voto espontáneo contra sus enemigas.

"Hay dos bandos muy definidos, muy enfrentados, el bando de Niurka y el de Laura", dijo Bozzo, antes de darle 3 puntos a Niurka "por su hipocresía, porque para mí el hecho de querer ganar un juego no significa la deslealtad", y 2 puntos a Ivonne Montero, porque "es la persona más doble cara que he conocido".