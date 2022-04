"Me siento violentada": Ángela Aguilar da la cara tras destaparse fotos de su romance con un señor

Pese a que había dicho que nunca andaría con Ángela Aguilar porque Pepe Aguilar es su jefe, Gussy Lau terminó por confirmar que tenía una relación con la joven a la que le lleva 15 años. Sin embargo, el escándalo estalló por la filtración de unas imágenes de la pareja que lastimaron a la cantante.

Ante el escándalo, la joven de 18 años dio la cara en sus redes sociales, y dijo que se sintió traicionada, además de muy apenada por protagonizar una controversia y ser "víctima de esta traición que me parte el alma".

Así lo dijo Ángela, quien no habló del romance, y solo dijo que está por tomar decisiones:

"Me siento violentada, violada, de tener mi propia privacidad, y sobre decidir sobre mi cuerpo, mi vida, mi imagen. Me duele haber confiado en una persona que no debí confiar. Me duele haber sido defraudada por una persona que yo la verdad nunca en mi vida pensé... Me duele trabajar tanto desde tan chiquita para que una cosa así lo afecte tanto.

Esto es algo que ha estado afectándome como profesional, económica... amorosa ni se diga. Con mi familia. Qué cara le puedo dar a mi familia. Aunque no estaba de acuerdo, me puse en esta posición y ese fue mi error.

"Me duele tanto y por primera vez me puedo identificar con las mujeres que sufren este tipo de abuso, porque hay mujeres que casi se les acaba la vida por una imagen que fue publicada sin su consentimiento. Siempre he apoyado a esas mujeres y en estos días he vivido lo que es, y me parte el alma.

Mis papás siempre me enseñaron a estar libre de escándalos y hablar con mi voz, con mi música. Eso es lo que yo soy. Me duele haber afectado mi imagen de esta forma. Me duele haber sido víctima de esta traición que me parte el alma.

Muchos pueden argumentar que fue una foto nada más, pero esto va más allá. Esto es una invasión a mi privacidad, a mi derecho de poder escoger qué anuncio, qué digo, qué no digo. Yo creo que me merezco tener esa opción, de decidir si voy a salir en una relación o no.

Cómo es posible que sea tan segura de mi independencia como artista, tengo una muñeca que dice 'nunca apagues tu voz', ¿cómo es posible que apaguen mi voz en esto que es mío? Me siento tan triste. Como que perdida.

No sé qué voy a hacer. Sí sé que voy a regresar al origen. Voy a ser acurrucada por mis padres, me siento vulnerable, triste, y esto me duele mucho.

Lamento haber defraudado cualquier imagen que tenían de mí, pero siempre he sido la misma niña que cantó La Chancla a los 8 años. Sigo siendo la misma. Estoy creciendo, ya sé lo que no quiero hacer. Tengo que tomarme un tiempo para poder revaluar muchas decisiones que he estado tomando y ver cómo voy a proceder. Yo creo que mi abuela, mi linaje, no se merece esto, y yo tampoco".