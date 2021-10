"Me siento más nivelada": Ivonne Montero sobre estar con Nano en 'Las estrellas bailan en Hoy'

Una lesión en el cuello no pudo con Ivonne Montero y después de recuperarse, la actriz regresó a Las estrellas bailan en Hoy, pero con nueva pareja: el venezolano Ilianovich Chalo, mejor conocido como Nano, quien ganó popularidad en Guerreros y luego en el matutino de Televisa, haciendo las rutinas de ejercicios.

La protagonista de telenovelas, que comenzó en el reality con el actor Agustín Arana, nos habla de cómo se ha enfrentado a los cambios de pareja y explica por qué ha faltado a algunos ensayos.

¿Cómo te has sentido con estos cambios de pareja? ¡Muy bien! La verdad es que me tiene muy contenta haber regresado a la pelea porque también estaba el dilema de si volvía o no, si había pareja para mí… Pero bendito Dios estoy aquí de nuevo, con Nano me siento muy bien porque es un chavo muy disciplinado, un deportista muy entregado, concentrado, se exige mucho él mismo y eso está muy padre.

¿Qué diferencia ves entre Agustín y Nano? Evidentemente hay una diferencia de edades, y eso te da destreza, agilidad. Es que Nano es deportista de alto rendimiento, por lo que implica un control sobre su cuerpo, sabe moverlo, sabe cuáles son sus límites, sus carencias... Y ahora me siento más nivelada, más en la competencia.

¿Más a gusto? Pues sí, es que con Agustín sólo tuve una participación que nos fue bien, aunque la caída no tuvo un final feliz, sin embargo, ahora me siento más en la competencia con mi nuevo compañero.

¿Has estado satisfecha con las calificaciones de los jueces? No. En el último baile me hubiera gustado una mejor calificación por parte de Lola, pero ella sabe de esto y está bien, porque Nano no es bailarín.

¿Te sientes más preparada que Nano? Bueno, tengo más conocimiento de baile, pero creo que podemos hacer grandes cosas.

A Shanik no le gustó que él bailara contigo, ¿tiene razón en molestarse? No, para nada. Nano está dedicado a lo suyo, es respetuoso, tiene a su mujer, a su familia, es un caballero.

¿Quiénes crees que son tus rivales más fuertes para llegar a la final? Ahora se encuentra muy reñida la competencia, yo creo que los más fuertes son, evidentemente, Pía y Moi; por su lado, Sugey está muy bien, al igual que Romina.

¿Es cierto que no has llegado puntual a los ensayos? Sólo fue el jueves porque me dio un ataque de migraña. Pero ésa no fue la razón, en realidad fue porque no nos consultaron el horario de ensayo y deben avisarnos si podemos, ya que mis tiempos son restringidos por tener una hija en casa. La semana anterior habíamos estado ensayando a las 12 del mediodía, pero luego me los cambian sin avisarme, yo intenté, aunque no pude. Ofrecimos disculpas a nuestro maestro que sí se molestó; es que ellos tenían un estrés y una carga de trabajo impresionante.

¿Te sorprendió que te salvaran El Potro y Arantza? Sí, me encantó. Me cayó de sorpresa y no sé cómo agradecerles. Con El Potro trabajé en un musical hace años, era su primera participación en las grandes ligas y desde ahí hicimos una bonita amistad.

