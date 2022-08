"Me separé enamorada": Adamari López se sincera mientras a Toni Costa lo espera su novia

En la semana en la que Toni Costa resultó ser el cuarto lugar en ‘La casa de los famosos’, Adamari López fue elegida como uno de 'Los Cuerpos Hot 2022', y en una entrevista dio detalles de su separación, la cual confirmó en mayo de 2021.

Pero la sorpresa fue que Adamari reveló que ella sí estaba enamorada del bailarín. En entrevista con Luz García, de Noches con Luz, reveló: "Me separé enamorada, yo veía mi vida con el papá de mi hija, no era algo que hubiese querido que pasara, pero había cosas que no estaban bien".

Toni no ha reaccionado al respecto ni ha dado más detalles del por qué se separaron. Por ahora su prioridad es volver a su rutina normal y disfrutar de su hija, con quien ya pudo reencontrarse.

Al compartir el video del emotivo momento, el español escribió: "Anoche cuando llegué a Miami corrí a tus brazos, te extrañé tanto pero tanto… Ya estamos juntos compartiendo momentos inolvidables como siempre. Eres mi vida, mi todo, mi motor, te amo mi princesa".

Además, ya pudo hablar con su actual novia, Evelyn Beltrán, quien lo apoyó durante ‘La casa de los famosos’, aunque no pudieron tener contacto. Así que tras 91 días, así fue su reencuentro virtual, aunque todavía falta que puedan abrazarse.