"Me respondió muy agresiva": Andrea Legarreta habla de lo que pasó con Anette Cuburu

Los rostros al frente de los programas matutinos de Televisa y TV Azteca no tienen una buena relación, luego de que Anette Cuburu hablara de su ex colega, Andrea Legarreta, quien esta semana reveló que intentó entablar el diálogo.

Así se lo contó a Mara Patricia Castañeda, en una entrevista donde Legarreta reveló que le da "mucha tristeza porque es injusto saber que alguien te odie o te aborrezca".

Todo comenzó porque ahí mismo, en Casa de Mara, Anette Cuburu habló sobre su pasado en 'Hoy', y aunque no dijo nombres, con lo contado por Andrea se infiere que se refería a ella:

"Había dos personas que no querían que yo estuviera en 'Hoy' porque las opacaba, porque les hacía sombra... Eran dos mujeres que, es increíble, que las mujeres entre nosotras nos queramos matar en vez de apoyarnos. (...) Yo me empecé a dar cuenta porque además yo estaba en una situación comprometedora, porque además mi jefe era mi esposo en ese momento, y a ellas se les hizo fácil meterse no solo en mi vida profesional, sino en mi vida personal y ahí es cuando te vas a encontrar de mi algo espantoso porque yo no me meto en la vida de nadie. Y esas dos mujeres se metieron en mi vida y así les fue y así les va a ir. No por mí, porque el karma es así.

"Yo soy muy feliz ahora, ellas son muy infelices, se les ve en la cara, y pues así es, así se pagan las mentiras. Si yo hubiera andado con Raúl (Araiza) la gente lo hubiera sabido, lo hubiéramos dicho porque además hubiéramos sido felices, número 2, no dan las cuentas, porque yo tuve unos cuatitos 5 años después de ese chisme, y seguí casada 5 años después de ese chisme. No les dan las cuentas, las fechas, lo que dijeron", dijo Cuburu.

"No había pruebas "de lo que inventó una tipa amargada que está infelizmente casada con alguien que no quiere entonces ¿qué hace uno? (...) Yo nunca tuve que dar la cara porque nunca comprobaron nada".

Así que Andrea Legarreta así habló del tema...

La presentadora le contó a Mara Patricia Castañeda que le sorprendió enterarse de las declaraciones de Anette, incluido un mensaje que publicó en sus historias de Instagram, donde Cuburu dijo sobre Andrea: "Ella sabrá muy bien lo que hizo".

"Algo que no me gusta es quedarme con cositas guardadas. Si en algún momento tengo algo contigo te diré: 'Mara, ¿habrá manera de que arreglemos las cosas?' No es que hayamos tenido un pleito pero si pasara arreglar el malentendido... Ella entró con Romagnoli (productor) y ahí nos empezamos a conocer. A él le gusta mucho generar división y separar. Galilea Montijo y ella se llevaban bien y yo a veces me sentía hasta un poco excluida... y entonces con quien más me llevaba en esa etapa era con Rox (Castellanos) que hasta la fecha nos seguimos amando".

"Todavía después de que ella sale de 'Hoy' había una relación linda, de respeto... por eso cuando vi eso me saqué de onda y le escribí, le mandé un mensaje (...) Hubo un mensaje donde le puse 'oye, güera, qué pasó, te lo pregunto porque a veces inventan cosas, supongo que si tuvieras algo que decirme, me lo dirías'".

"Me sorprendió mucho, no entraré en detalles porque es delicado más para ella, más que para mí. Pero me respondió de una manera muy agresiva, me sacó mucho de onda. Y digamos que ella tomó una decisión en su vida que le trajo consecuencias y que al final, a lo mejor hay gente que le dijo 'Andrea y fulanita fue a rajar'. Ella prefirió pensar eso que asumir el resultado de la decisión que ella tomó.

"Me escribió de una manera un poco fuerte y yo le respondí: 'Te equivocas, yo seré lo que tu quieras pero no soy una rajona y como madre y mujer, respeto tus decisiones y así será'. No soy quién para juzgar a nadie... Al final todos tendríamos que asumir que nuestras decisiones traen a veces consecuencias. Y que alguien le haya dicho: 'Ah es que Andrea dijo algo tuyo, Andrea fue a rajar' y que así de la nada lo haya creído, eso fue lo que me dio mucha tristeza".

"Al final no soy quien para ir a rajar, para provocar un daño en la historia de alguien, no soy quien para señalar o juzgar. Insisto, todos como adultos tendríamos que asumir a veces tomamos decisiones que van a traer consecuencias positivas o negativas. Ahí terminó la conversación".

Andrea Legarreta explicó: "Me sorprendió mucho la forma en la que me respondió, lo que me deseaba y le dije: 'Estás enojada con la persona incorrecta, estás muy equivocada, no soy así'. Y te voy a decir otra cosa: Gente que ha estado años conmigo, en 'Hoy', en Televisa, me han confesado no sabes qué cantidad de cosas. Aunque yo me pelee contigo, si yo sé algo de tu vida, aunque después termine peleada contigo, jamás lo voy a utilizar para hacerte daño, y más si no me afecta o me beneficia. No podría utilizar la confianza de alguien más para hacerle daño después".

"Yo le dije: 'Te deseo que te vaya muy bien. Eres una mujer de trabajo, tienes unos hijos hermosos' y me dio mucha tristeza porque al final es injusto saber que alguien te odie o te aborrezca sin antes buscar comprobar si era verdad o no lo que le dijeron pero después te enseñaré los mensajes. No lo de ella, pero para que veas que teníamos una relación buena".



