"Me rechazaron de La Academia por ser ciego"; joven cantante denuncia en tik tok

Jesús Monroy, un tik toker y cantante que tiene 43 mil seguidores en la plataforma denunció que fue presuntamente discriminado de La Academia que comienza este fin de semana.

Monroy, quien toca la guitarra y suele compartir videos de sus interpretaciones en tik tok, publicó un video en el que narró su experiencia en el casting del reality show.

"No quiero hacer polémica pero sí, pasé todos los filtros para llegar al casting nacional de La Academia y no pasé", comienza a contar en el video.

La actual versión de este programa será conducido por Yahir y está pensado como una celebración por el 20 aniversario de la primera generación, por lo que se ha agregado un concierto sabatino semanal en el que participarán concursantes de generaciones anteriores.

Monroy, en su narración, asegura que el maestro que le hizo el casting le dijo que el impedimento para entrar a La Academia era su ceguera.

"No pasé, no porque cantara horrible, simplemente fue porque soy ciego, y es que el maestro fue muy tajante, buena onda el profe pero muy tajante; me dijo: 'pues es que no sabemos porque la casa es un lugar muy grande y no sabemos si te puedas adaptar pero vamos a ver qué pasa'".

Jesús Monroy dice que entiende la molestia de Lolita Cortés, en referencia a las declaraciones que ha hecho la juez de hierro en el sentido de que el casting no fue lo riguroso que hubiera podido ser, ya que en esta generación del 20 aniversario hay participantes como Rubí, cuya fama proviene de un video viral.

"Dejaron ir mucho talento, no porque yo me considere muy talentoso, si quería entrar a La Academia era precisamente para aprender más", dice Jesús Monroy.

El tik toker hizo otro video en el que recordó que en La Academia ya hubo, de hecho, un participante ciego, Édgar. "Y se lo dije al maestro pero él me respondió que no lo recordaba porque no le había tocado esa generación y que él recordaba a Miguel Ángel".

Miguel Ángel fue parte de la primera generación que tenía debilidad visual pero no era ciego.