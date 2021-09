"Me puse a llorar como niño": Bobby Larios revela su lucha contra el cáncer

Bobby Larios hizo su vida en Estados Unidos después de ser protagonista de uno de los escándalos más sonados junto a Niurka Marcos, pero no todo ha sido fácil, y menos en cuestiones de salud.

En entrevista con Javier Ceriani y Elisa Beristian, el actor recordó que tuvo COVID-19, pero sorprendió al confirmar que le detectaron cáncer.

"Sí... No hubo quimioterapia fueron radioterapias, fueron seis semanas. Me empecé a sentir extraño y cada año me hago estudios, a mí me dio Covid... Pasaron tantas cosas que al hacer los estudios, me detectaron un cáncer con un 10% que no fue un cáncer abrasivo, se detectó a tiempo".

Explicó sobre su tratamiento: "Estuve durante 6 semanas tomando radioterapias, hasta que disminuyó y se eliminó. Estaba por la próstata. A muchos hombres que no se checan, gracias a Dios lo mío fue muy poquito".

"Yo vengo de una familia de cáncer, mi hermana y mi papá murieron de cáncer, mi mamá siempre nos decía 'hay que revisarte'... Fue feo, porque cuando dijo el doctor 'Tienes cáncer', me puse a llorar, mi esposa me abrazaba, ella es sobreviviente de cáncer de mama. Tenemos una relación muy bonita, yo sentí que se me caía el mundo, me puse a llorar como niño".

Pero a Bobby Larios no se le quitó la buena actitud ante la vida pese a la enfermedad: "Al final, le echamos las ganas, y cuando los doctores me revisaron, me hicieron 12 biopsias, super doloroso, hasta que lo detectaron, lo agarraron y gracias a Dios lo pudimos eliminar".

Y sobre no haberlo dicho antes, Bobby compartió: "Es difícil, una cosa terrible que no es tan fácil decir. El cáncer que sea, simplemente con escuchar esa palabra, te asusta".

"Gracias a Dios y a las cosas positivas, salimos adelante", sentenció el actor que ya tiene solucionada su situación migratoria en Estados Unidos, donde ha seguido su carrera como actor, aunque ya puede trabajar en Televisa sin ningún problema.

