"Me mintió y robó": Habla desde la cárcel Jesús 'N', el presunto asesino de Yrma Lydya

Jesús “N”, presunto asesino de la cantante Yrma Lydya, concedió una entrevista a Mario A. Salgado Becil, director de Lo de hoy Morelos, al interior del reclusorio, donde espera se desarrolle su proceso legal. En ella, Hernández “N” expone su versión de los hechos, y aquí te la presentamos.

¿Cómo es la vida en la cárcel? La mejor forma de llevar esta situación es olvidarse del mundo exterior e imaginar que no existe… Son días confusos y oscuros.

¿Piensas en Yrma Lydya? No sé con quién me casé, no sé si estuve casado, no sé si era su nombre y quién era. No sé quién es ella y, si hablo de la muerta, es tratando de averiguar quién era. Yo me casé con una muchacha que, acompañada de su madre y de su abuela, quienes me decían que era virgen, que nunca había tenido a nadie en su vida amorosa, que Carlos Quiñones había sido su protector, que la quería como una hija; a veces creemos lo que queremos ver.

¿Pagaste por su inclusión en el show Grandiosas? Sí… no escatimé para que cumpliera su sueño.

¿Sabías del contrato de concubinato con Carlos Quiñones? Claro que no; me enteré el 11 de agosto de 2022 y de muchas cosas más. Creo que Carlos y yo fuimos víctimas del amor, de la soledad.

¿Usas armas? Sí; tengo 40 años de tener portación de arma y nunca había tenido un problema.

¿Yrma Lydya te pidió el divorcio? Fui yo quien le pidió el divorcio; ya no estaba a gusto con sus escapadas y sus arbitrariedades y todo lo que me robaba y se llevaba de la casa. Mi asistente te puede dar copia de la demanda de divorcio y se le dio vista al Ministerio Público. Fue una situación similar a los robos señalados en la demanda que presentó Carlos Quiñones.

Pero, te volviste a casar con ella, por segunda vez… Es cierto. Ella me llamaba a todas horas diciéndome que iba a cambiar, que corregiría todo. Tenía acceso a mi computadora y acceso a algunas de mis cuentas; confiaba en ella.

Tu intención al dar esta entrevista es ¿convencer a la opinión pública de tu inocencia o victimizarte? Mi intención es que la gente me ayude a descubrir quién era la persona con la que estuve casado.

¿Por qué matar a Yrma Lydya? Mis abogados no me permiten tocar el tema; es parte de una investigación y de mi defensa.

¿En qué concepto tienes a la mamá de yrma Lydya? No sé si María Félix Jiménez Pineda era su madre; no sé si Yrma Domínguez Jiménez era su abuela; si el señor Ramón David Gamboa Gutiérrez, que aparecía como su padre, lo era; si la reconoció como hija. Él no era su padre e Yrma Lydya decía odiarlo; nunca tuve la oportunidad de conocerlo.

