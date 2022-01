“¿Me la hubieran entregado muerta?”; Laura Zapata revela el calvario de su abuela Eva Mange

Hace un año, la actriz Laura Zapata pensaba que celebraría un feliz cumpleaños de su abuela Eva Mange. En cambio, lo que vivió aquel día fue el comienzo de un calvario para poder salvar la vida de doña Eva, abuela también de Thalía y que ahora cumple 104 años.

“Yo que iba al cumpleaños 103 de Eva Mange (pero) esa noche, la primera de muchas que no dormí, imploré a Dios que me indicar el camino, que me iluminara, me dijera que hacer y cómo proceder. Me habían confirmado, mi abuela tenía siete heridas en el cuerpo. Aquí empezó todo”, escribió Zapata esta madrugada en su cuenta de Twitter.

Efectivamente, el año pasado Laura Zapata consiguió que le permitieran visitar a su abuela en el asilo en el que vive, lo cual no había podido hacer debido a las restricciones de la pandemia por Covid.

La actriz, al ver el estado de su abuela, denunció que Eva Mange tenía 9 escaras (procesos infecciosos que provocan la necrosis de la piel), las cuales le habían ocultado a Zapata durante todo el tiempo en que ella no había podido visitarla.

“Aquí empezó mi calvario, aquí empezó el año que ha sido uno de los años más difíciles, doloroso, angustiante, desgraciado, lleno de desventura para la vida de mi abuela y para mi vida. El principio del fin. Enfrentarte a la maldad humana, a la miseria, la mentira, al engaño”, escribe Zapata al referirse a los obstáculos que enfrentó en busca de justicia para su abuela.

Laura tuvo que recluirse con su abuela en el asilo para cumplir el protocolo de Covid que le permitiera sacarla de ahí. Durante ese tiempo denunció maltrato y malas prácticas al interior del asilo de parte de los cuidadores.

Ahora, al recordar esos días, Zapata dice que fue providencial que ella decidiera visitar a su abuela en su cumpleaños, porque de lo contrario, el asilo le hubiera seguido ocultando la gravedad de las lesiones de Mange.

“¿No me hubieran dicho nada y habrían esperado que muriera, hubieran asegurado que le dio Covid y que como se volvió costumbre no la podía ver, me la hubieran entregado en una cajita incinerada?, entonces me pregunto ¿cuál es la vigilancia q Le Grand ofrece 24x7 en su publicidad?”, escribió la actriz, quien ahora se prepara para festejar el cumpleaños 104 de su abuela.

“Está feliz, quieren un pastel de cumpleaños de flores amarillas”, contó Zapata.