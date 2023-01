"¿Me imaginas a mí con un pend3j...?": Florinda Meza sobre amorío con Carlos Villagrán

Aunque duró 40 años con Roberto Gómez Bolaños, mucho se ha hablado del romance que Florinda Meza habría tenido con Carlos Villagrán, quien ya ha confirmado el asunto en varias entrevistas. Sin embargo, recientemente le preguntaron al respecto a la actriz, y su respuesta fue contundente.

Ocurrió en una charla con Adela Micha para su canal La Saga, donde directamente le preguntó a Florinda Meza si fue pareja de Carlos Villagrán, quien interpretaba a 'Quico' en 'El Chavo del 8'.

En el minuto 13 después de la primera hora de entrevista, Florinda Meza respondió: "De ese no voy a hablar, principalmente porque ¿tú conociste a Roberto? Un hombre muy inteligente. ¿Me imaginas a mí con un pendejo?".

Florinda intentó explicar sus motivos: "Por eso no quiero hablar... porque además, cada vez... yo en una entrevista en el aeropuerto harta yo, les digo, 'miren, yo creo que le tengo que agradecer a mis detractores que de tanto en tanto me recuerden que soy un nombre y una personalidad muy rentable, porque nada más necesitan publicidad y empiezan a hablar mal de mi'".

Recordó: "Luego también les dije, porque me hartan, 'miren, si quienes hablan mal de mí, supieran lo que yo pienso de ellos, aún hablarían peor'. Porque además es verdad, cuando tanto te han fregado sin deberla ni temerla, porque yo fui de las que no se fue del programa, yo me llevé bien con todos".

Carlos Villagrán ya había dicho que Florinda era quien lo buscaba "hace más de cuarenta años".

"Más bien fue una cosa amigable que otra cosa. Te voy a decir algo que nadie me cree. Pero te lo voy a decir. A mí me dicen 'Tú anduviste con Doña Florinda', y yo dije 'No, Florinda anduvo conmigo porque ella fue la que me buscó'".

“Fue un corto tiempo.... Yo le pedí ayuda a Chespirito porque yo con esa relación ya no podía. No debería decirlo por caballero pero pasó así. Termino con ella y hace un escándalo tremendo. Le dije a Chespirito. Me dice mira 'ahorita, vamos a grabar, mantente en tu posición' y cuando me dijo eso Roberto sentí que el aire era más puro", dijo el actor en una entrevista que circula en la red.

