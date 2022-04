"Me hizo sentir basura": Mujer que señaló a Vicente por presunto abuso, relata su historia de terror

En exclusiva, la cantante Lupita Castro compartió con TVyNovelas que no se arrepiente de haber denunciado públicamente el presunto abuso sexual que sufrió por parte de Vicente Fernández cuando ella era menor de edad. La intérprete alzó la voz hace poco más de un año, cuando el Charro de México aún estaba vivo, y el hecho de que él no la desmintiera, para ella fue la manera que el cantante utilizó para pedirle perdón.

Lupita, ahora de 62 años, nos contó que ha tratado de rehacer su vida, de sanar, pero ha sido un proceso muy duro y doloroso en el que, tomada de la mano de Dios, ha podido salir adelante. “Todavía me duele la burla; me hizo sentir que era una basura”, confiesa.

Hace un año diste a conocer que habías sido abusada sexualmente por Vicente Fernández, ¿cómo sucedió? Hace cuarenta y tantos años trabajé con Vicente Fernández, nos conocimos en un programa de Siempre en domingo, ahí me vio y me mandó decir con su secretario que quería trabajar conmigo, y trabajé con él como dos años. La condición de mi mamá, porque yo era menor de edad, era que alguien me acompañara siempre, y todo quedó bien, al principio él se portó muy bien. Tengo sentimientos raros, porque lo quise como amigo y artista, en ese momento no podía creer que el gran Vicente Fernández se hubiera fijado en una jovencita que apenas empezaba y que no sabía si quería dedicarse a cantar o ser abogada; él me dio la oportunidad. Cuando trabajábamos me acompañaba mi mamá o mi hermana, pero en una ocasión me acompañó una amiga, quien era como de la familia. No sé si él (Vicente) ya tenía un plan, porque él sabía que no iban ni mi mamá ni mi hermana, sino esta amiga, y ahora, después de tantos años, lo entiendo, porque yo me había culpado siempre, me cuestionaba: “¿por qué fui?”, y no fue culpa mía, pero lo que sucedió me destrozó la vida.

¿Qué pasó después? Su representante nos invitó a una fiesta, y como a los 15 minutos me llamó Vicente y me preguntó que qué hacía, le dije que me estaba arreglando para ir a una fiesta, y me dijo: “No vayas, porque no quiero comer solo”, me quedé y le pregunté dónde íbamos a comer –como él no podía salir porque no lo dejaban ni un segundo sus fans, estaba en la cima de la fama–, le dije: “Pues si quiere venga a mi cuarto”, y no quiso, no quería que lo vieran entrar… Ahora pienso: ¿para qué fui yo?, pero lo hice porque, inocentemente, nunca noté nada malo. Fui a su cuarto y me sentí mareada con una copita que me dio, ahí fue donde se aprovechó, abusó sexualmente de mí.

Antes de eso, ¿ya te había insinuado algo? Pues desde antes me había dicho que le gustaba, llevaba dos años de trabajar con él, y a los ocho meses me había empezado a decir que le gustaba mucho como artista, que quería que estuviera con él profesionalmente en sus giras, y yo le decía que era menor de edad y que quería casarme de blanco, como mis hermanas; y que además él ya estaba casado… Él me prometía que yo lo iba a tener todo, menos el “papel”, porque si se divorciaba le iban a quitar la mitad de sus bienes. “¿Por qué me lo hiciste a mí, sabiendo que era una menor de edad y era virgen?”, me pregunté varias veces.

¿Después del abuso tuvieron una relación sentimental? No. Lo que se hacía antes en esos casos, a mí me educaron de esa forma, es que si te ibas con el novio, él te mantenía y ya eras cargo de él, así fue educada mi mamá, y después de lo que pasó, él (Vicente) me juró que me amaba y que me iba a dar todo. De hecho, platicó con mi mamá, aunque lógicamente no le dijo que me violó, pero le dijo que me amaba; en mi libro detallo cómo escuché esa plática. Recuerdo que yo pensaba: “¿Y si mi mamá se da cuenta de lo que pasó?”, ya no era señorita, me sentía como usada, porque así era antes, y yo pensaba: “Mejor si me voy con él porque ya nadie se va a querer casar conmigo, se van a burlar de mi mamá y de mi papá, ellos no saben que ya no soy virgen…”, fue horrible. Decía: “¿Y si me aguanto y soy su mujer?”. No me gustaba para nada la idea, pero me sentía en un callejón sin salida…



¿Cuánto tiempo duraron las cosas así? Como tres meses, pero yo no lo veía diario, sólo los fines de semana, en las presentaciones, y no hablábamos por teléfono ni nada. No éramos novios, no era una relación porque yo no quería.

Finalmente, ¿cuándo lo dejaste de ver? En una ocasión, en Mexicali, que fue la última vez que trabajé con él, estuvo a punto a decirle a mi papá; ya tomado le dijo que me quería mucho, y mi papá le contestó que no quería saber nada de eso, que él era un señor casado. Se levantó mi papá y se salió. Vicente se molestó mucho, tal vez pensaba que porque era “Vicente” lo iban a escuchar y tomar en cuenta, pero no. En una entrevista que nunca salió, le dije a Vicente frente a la cámara: “¿Por qué me hiciste este daño? Podías haber tenido cualquier mujer, ¿por qué me lo hiciste a mí, sabiendo que era una menor de edad y era virgen?”. Eso no fue una relación amorosa. Me hubiera gustado que él me respondiera.

Sabemos que viviste años muy duros después de lo que pasaste… Sí, estuve con psicólogos, psiquiatras, tuve problemas con el alcohol, llevo dos matrimonios; como me sentía una basura, tal vez por eso escogí a esas dos personas con las que me casé y que no me valoraron, porque yo misma sentía que ya no tenía valor; él (Vicente) me quitó ese valor como mujer. Después de lo que pasó me fui con el primero que me “trató bien”, como un perrito al que le haces cariñito y ahí va, porque yo pensaba que no merecía otra cosa, sentía que ya estaba usada. (Vicente) me hizo un daño físico, psicológico y emocional.

¿Cuál fue tu sentir tras el fallecimiento de Vicente? Desde que se enfermó, como ser humano, me dio lástima, porque decían que él estaba sufriendo mucho. Yo le pedí a Dios que lo sanara y que lo perdonara, y también que ojalá él, Vicente, pidiera perdón para que tuviera vida eterna.

¿Tú lo perdonaste? Sí, lo perdoné.

¿Has logrado sanar tus heridas? No, ahorita estoy contando lo que sucedió y estoy llorando, todavía me duele la burla, y me quedé con la duda de ¿por qué lo hizo? No sé, me pasan mil cosas por la cabeza, el daño se hizo y estoy sanando. Sin embargo, ahora que falleció sentí en mi corazón que el hecho de que nunca, ni él ni su familia me llamaran mentirosa, que nunca dijeron que no fue cierto, que no dijeron nada, eso, para mí, es como si él me hubiera pedido perdón, porque no lo negó y nunca se fue contra de mí; esa, para mí, fue su contestación, porque pienso que tuvo los tamaños de pedirme perdón a su manera.