"Me he mantenido por necia": Rosy Arango quiere inmortalizarse como la reina de la canción mexicana

Uno de los grandes sueños de Rosy Arango es continuar el legado que han dejado grandes cantantes de la música mexicana.

"Me he mantenido, principalmente por necia, es una misión que puse en mi corazón desde siempre, lo tengo muy claro en mis ojos y en mi corazón: ser yo quien siga el legado de ‘La reina de la canción mexicana’, como lo hizo doña Lola, doña Aida, Lila Downs, Eugenia León, la maestra Guadalupe Pineda… en fin, creo que es momento de no aflojar, estoy convencida de que viene una nueva generación y hay que tomar la estafeta”.

La intérprete admitió que el camino no ha sido nada fácil: “Hay muchas mujeres que amamos la música mexicana, pero no ha sido sencillo, de por sí el camino es complicado, para la música mexicana y tradicional es el triple de difícil.

Sin embargo, Rosy Arango ha seguido su corazón y eso, dijo a TVyNovelas, le ha funcionado.

“Estamos próximos a lanzar mi tercera edición de México Inmortal, logramos un sonido muy especial: el mariachi, el arpa… es un homenaje a las reinas y reyes de la canción mexicana: a Pedro Infante, a Lola (Beltrán), a Lucha (Villa), a Javier Solís… y todo esto recae en el relanzamiento del video que se hará a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque una vez más me permitieron ser embajadora virtual y mandarán a todos los consulados y embajadas de México en el mundo el video”.

Aunque para la cantante ‘septiembre es todo el año’, este 15 de septiembre tuvo una cita muy especial con su público en el Lunario del Auditorio Nacional.

“Para terminar el festejo di el grito con México de mis amores, fue una gran fiesta mexicana".