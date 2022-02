"Me fascina": Alfredo Adame ya le echó ojo a Chiquis y le envía mensaje

Alfredo Adame tiene 63 años de edad y Chiquis Rivera, 36, por lo que aunque a él le "fascine" la cantante, el actor desiste a poder consumar un romance. Sin embargo, ya admitió que le puso ojos en la hija de Jenni Rivera, quien también era del gusto del escandaloso presentador.

En una charla con varios reporteros, Adame admitió: "A mí el escándalo me entretiene y me divierte. Me levanto todas las mañanas y digo '¿ahora en qué me van a meter?'".

Así que provocó que se volviera a hablar de él, tras comentar que le gustan las mujeres curvy. "A mí me gustan las mujerzotas, no me gustan las delgaditas. Yo nunca podría andar con alguien como Belinda. A mí me gustan las hembras, las mujerzotas".

Y anotó el comentario: "La Chiquis me fascina y su mamá me fascinaba también, son el tipo de mujeres que a mí me gustan".

"Chiquis está muy chiquita para mí y no creo que me pele porque es demasiado famosa para mí. No soy nadie para ella", dijo Adame, y también le envió un mensaje: "Ah bueno, entonces te mando un saludo, un te mando un beso, abrazo, y a tu mamá la adoraba".

Eso sí, Alfredo acertó a que la joven con la que pasó San Valentín todavía no es su novia, pero aprovechó para hablar bien de sí mismos: "Yo soy un tipo delgado, fortachón, guapo y millonario y simpático y el que sale ahí es un tipo enclenque. Es una amiga mía. No le di un beso en la boca, no se ve que sea un beso en la boca".

