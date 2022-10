"Me estorba la ropa": Exhiben audios de Alejandra Guzmán con un señor

Por si no tenía suficiente con los escándalos que ya la rodean, Alejandra GUzmán vuelve a ser noticia al ser exhibidos en televisión nacional unos audios y capturas de pantalla de una candente conversación con un galán.

El programa 'Ventaneando' indicó que el material llegó hasta su redacción, por lo que ahora investigan la identidad del misterioso galán que tiene hipnotizada a la rockera, quien solo "piensa en su boca".

En los audios supuestamente se escucha a Alejandra Guzmán en una charla subida de tono, donde dice: "No puedo parar de sentirte dentro de mí… ¡uy, corazón!, cuando me acuerdo que soy tuya… pues imagínate todo lo que hago. Cuando pienso en tus besos, en tu boca… en… todo, cómo hay mucha magia. Esto que siento es solo para ti".

En otro audio, la cantante habla de la playa y lo que vivieron ahí: "Qué delicia los besotes que me diste en la playa, me encanta como nos llevamos, me encanta ser tuya y aunque no estes aquí estoy pensando en ti… mmm".

El programa de Pati Chapoy también exhibió capturas de pantalla de los ardientes chats de WhatsApp que supuestamente la intérprete intercambió con su misterioso galán. "Ya quiero verte, ya no puedo […] frente al espejo me estorba la ropa, improvisando aquí en la cama…", decían los mensajes de texto.

Alejandra Guzmán sigue en recuperación tras la dislocación de cadera que sufrió durante una presentación en Estados Unidos, donde repentinamente se cayó y ya no pudo seguir con su espectáculo.

