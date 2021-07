"Me está haciendo brujerías": Chef Herrera, Laura Zapata y la que nos espera en MasterChef

Las personalidades fuertes de Laura Zapata y Chef Herrera se encontrarán cara a cara en la cocina de MasterChef Celebrity, donde parece que arderán no solo las parrillas, sino las polémicas.

Con un elenco que incluye a Alicia Machado, Germán Montero, Laura Flores, Stephanie Salas, entre otros, se nota que Laura Zapata dará mucho de qué hablar porque ya conocemos su carácter.

Asimismo, ya conocemos los comentarios ácidos y el sarcasmo que caracteriza al Chef Herrera, quien vuelve como juez a la competencia. Así que muchos se preguntan si ya se pelearon en el programa.

La actriz compartió un poco en Twitter, pero la respuesta del Chef dio cuenta de la que nos espera.

"Se porta muy bien @elchefherrera creo que me tiene miedo!!!", escribió Laura Zapata. Adrián Herrera no se pudo quedar callado y remató: "Pues claro que le tengo miedo, me está haciendo brujería satánicas, hoy me desperté con la sorpresa de que perdí el habla y además veo borroso y escucho ruidos extraños".

Los comentarios no se dejaron esperar y hubo quien incluso confundió esto con un posible amor.

Seguramente hablaremos más de Laura Zapata y Chef Herrera, a partir del estreno de este reality el próximo viernes 20 de agosto.

