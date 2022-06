"Me encantas": Michelle Renaud celebra a Osvaldo Benavides y confirma sospechas

Ya es imposible negar que entre Michelle Renaud y Osvaldo Benavides hay algo más que una amistad, sobre todo por los mensajes que ella ya le dedica en sus redes sociales.

Por el cumpleaños del actor, ella publicó un video mientras lo enfocaba, y lo acompañó con una canción llamada ¡No me importa un carajo!, que suena a Another One Bites the Dust de Queen.

Además escribió: "Feliz cumpleaños @osvaldobenavides. Deseo para ti una vida llena de mucho amor, besos, baile y mucha risa... Me encantas", escribió, y añadió un emoji de una cara babeando.

En medio de rumores de que ya son novios, los actores presumieron su viaje a Chicago hace unas semanas. La actriz no ha querido confirmar que está enamorada del inolvidable intérprete de 'Nandito', y ha respondido a los rumores con humor al decir que solo son "gajes del oficio" y que la gente no sabe realmente nada.

Pero las imágenes hablan por sí mismas, y ya se nota que hay algo más entre ellos. Michelle ha compartido algunas imágenes junto al galán, quien se mantiene discreto en sus redes sociales.

El programa Hoy ya había presentado imágenes de los actores en salidas a pasear como cuando escalaron el volcán Iztaccíhuatl en México.