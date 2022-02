"Me duele y mucho": Primeras declaraciones de Belinda tras ruptura con Nodal

Después de que Christian Nodal se adelantara a confirmar la ruptura de su compromiso con Belinda, la cantante finalmente se manifestó, para admitir que sufre de un dolor en su corazón.

Con un mensaje breve, pero contundente, la cantante dice que se concentrará en su bienestar, y que las lecciones están por venir, tras cerrar el ciclo que todos creían que terminaría en boda.

Con un mensaje en sus historias de Instagram, Belinda expresó un mensaje a sus fanáticos:

"Belifans, quiero agradecer todo el amor y apoyo incondicional que siempre me han demostrado. Estos días han sido difíciles, ustedes más que nadie saben que soy una persona introvertida y es porque siempre trato de cuidar mi corazón, pero inevitablemente me duele y mucho.

Les pido que nuestra energía sea amor y respeto hacia los demás. Empiezo una nueva etapa en mi vida concentrándome en estar bien tanto espiritual como profesionalmente.

Cierro este ciclo aprendiendo que "el día que una mujer pueda no amar con su debilidad sino con su fuerza, no escapar de sí misma sino encontrarse, no humillarse sino afirmarse, ese día el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida".- Simone de Beauvoir".

Fue en un mensaje similar donde Christian Nodal confirmó que su relación terminó, después de meses donde se les veía más que enamorados.

Sin embargo, tras meses de rumores de problemas, que incluían hasta presuntas deudas millonarias, los cantantes decidieron terminar su compromiso, que había sido sellado con un anillo valuado en 60 milones de pesos.

