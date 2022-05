“Me duele el codo": Precios de línea de maquillaje de Martha Debayle desatan polémica

Junto a expertos en piel, maquillaje y tecnología, Martha Debayle lanzó una línea de belleza que incluye productos de maquillaje como labiales y delineadores que dieron mucho de qué hablar en redes sociales.

"Fue un proceso titánico, no les voy a mentir, pero estoy feliz de que por fin este proyecto vea la luz. Me metí de lleno en el desarrollo de cada producto, de cada formula, de cada empaque hasta que le dimos al clavo y logramos productos espectaculares y de última generación, libres de crueldad animal y de sustancias dañinas que sé que se van a convertir en un must en su arsenal de belleza", dijo la controvertida comunicadora.

Martha mencionó que sus productos son libres de crueldad animal y sin sustancias dañinas para la piel, a partir de una fórmula vegana; también son a prueba de agua y libre de aceite mineral.

Aún faltan productos por lanzarse, pero los existentes rondan los 500 pesos.

La sola existencia de esta línea de productos de la presentadora desata controversia; algunos la aman y otros la odian; hay quienes se quejan de los precios, y otros más que dejan buenos comentarios a los productos.