"Me duele": Las primeras palabras de Eugenio Derbez tras la muerte de Sammy Pérez

Tras la muerte de Sammy Pérez por complicaciones de COVID-19, las declaraciones de Eugenio Derbez eran de las más esperadas, pues con él saltó a la fama en la televisión y hasta en Hollywood.

En entrevista con el programa 'Hoy', el actor confesó vía telefónica: "Estoy muy triste, para mí era una persona muy especial. NO era un compañero de trabajo, era mi gran amigo, los quería mucho. Tenía una relación muy fuerte y muy buena fuera del trabajo".

"Cuando yo vivía en México siempre iba a mis fiestas, a mis cumpleaños, era una persona que yo quería mucho", recordó.

Derbez agregó: "Me duele porque era un hombre bueno, un alma buena, un gran ser humano. Hoy a las 4 de la mañana nos comunicaron que había fallecido y pues aquí estamos.

"He estado en contacto con los sobrinos porque son los que están al pendiente de él. Sammy no tenía seguro médico, lo ingresaron de emergencia a un hospital privado y la cuenta empezó a crecer. Ayer rebasaba, andaba cerca del millón y medio la cuenta con el hospital. Le he estado ayudando en todo lo que puedo, hablando con el hospital", escribió.

Eugenio recordó cómo llevó a Sammy a Hollywood: "Hoy en la mañana estaba mi equipo de redes mandando la escena de 'No se aceptan devoluciones' donde Sammy habla de la muerte, es una escena hermosa, me dio mucha tristeza".

"Sammy era un hombre que brillaba donde lo pusieras, era un ser de luz", sentenció Derbez.

