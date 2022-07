"Me divorcié virgen": Montserrat Oliver se sincera

Montserrat Oliver contó en el programa de Yordi Rosado el momento en que se separó de su esposo y comenzó su relación con Yolanda Andrade.

"Una de las dudas era si era gay o no. Porque pudo haber sido que me enamoré de esta mujer por mis circunstancias", dijo Montserrat, quien aclaró que se divorció de su esposo mucho antes de que empezara su relación con Yolanda.

En al conversación, Montserrat contó que es complicado recordar con exactitud el momento en que comenzó su noviazgo con Yolanda Andrade. "Pero sin duda, me acuerdo que un día me dijo 'vente a vivir a Phoenix, con mi hermana'. Y acepté, me acuerdo que llegué con dos maletas y mi perra, esa era toda mi vida después de mi matrimonio".

La relación de Oliver y Andrade duró entre 8 y 10 años.

Rosado le preguntó por la duda que vivió en ese momento en el que no sabía si era gay o simplemente se había enamorado de una mujer.

"Claro... o por mis circunstancias porque ni siquiera he estado con un hombre porque me divorcié virgen", dijo Oliver.

-¿Después estuviste con un hombre?, preguntó Yordi

-Sí, pero fue despues de Yolanda

Montserrat explicó que cuando conoció a Yolanda, su matrimonio ya había quedado muy atrás.

"Ya estábamos divorciándonos, ya habíamos vendido el coche, no tenía por qué decirle".