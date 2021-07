"Me dio un agarrón en mis partes": Raúl Sandoval 'ventanea' a Daniel Bisogno

Raúl Sandoval se lució en la pista de baile de 'Las Estrellas bailan en Hoy' y lo hemos visto en 'Guerreros 2021', pero al recordar su pasado en TV Azteca con 'La Academia', fue inevitable hablar de alguien de 'Ventaneando'.

Se trata de Daniel Bisogno, con quien mantenía una amistad. Pero en entrevista con Javier Ceriani y Elisa Beristain en el canal de YouTube 'Chisme no Like', el cantante recordó un episodio muy incómodo.

"Primero, esto es muy raro, porque los chismes que a mi se me achacaban antes de casarme eran de mujeriego, en primera, pues voy a aclarar, yo no tengo nada en contra de la comunidad gay... pero yo no soy gay y aunque fuera gay, créeme que la última persona en que me fijaría sería Bisogno, por todo lo que he visto de él como ser humano", inició el actual esposo de Fran Meric.

'El Cachanilla' confesó: "Yo valoraba mucho la amistad de Bisogno, él siempre me apoyaba, decía cosas buenas de mí... yo valoraba mucho esa parte, me invitaba a reuniones, yo me sentía apreciado, valorado... y en una fiesta, una vez, con su actual esposa, que en ese tiempo era su novia, pues estamos reunidos ahí, yo creo que se le pasaron las copillas o algo y él tuvo una falta de respeto hacía mi... pues me tiró un agarrón de nueces con la mano medio escondida".

"Me dio un agarrón en mis partes. Estábamos varios hombres platicando y tomando, y yo sentí algo raro, no me di cuenta, y en la observación me di cuenta que venía la mano. La verdad me sentí ofendido y me fui de la fiesta, no le pegué un chingadazo porque, pues era mi amigo, pero al mismo tiempo me fui confundido, porque trataba de entender la situación", recordó.

Pero la actitud evasiva de Bisogno le hizo abrir los ojos a Raúl Sandoval: "Por lo menos das la cara o te haces responsable. Nunca sucedió eso. (...) Este vato no es mi amigo, porque no le interesó ni siquiera arreglar la situación".

Sin embargo, aclaró que no lo considera como un acoso sexual: "Un acoso yo siento que es cuando viene una persona, le dices no, y sigue. Ahí fue, dentro de su tendencia, nunca le había notado nada, yo escuchaba que decía que era gay. Ahora creo que ya lo está aceptando. Ya veo como que ya salió del clóset o algo así, la verdad no pongo mucha atención en lo que sucede con él".

Daniel Bisogno no se ha pronunciado al respecto.

