"¡Me dijo envidiosa en escena!": Ivonne Montero estalla contra Aleida Núñez

El pleito entre Ivonne Montero y Aleida Núñez se pone cada más rudo. Ambas actrices y cantantes se conocen desde hace varios años pero fue a partir de su encuentro en la obra de teatro "Amor de tres" que comenzaron las fricciones.

Latin Lover, otro de los actores de este musical, confesó que efectivamente la relación entre Ivonne y Aleida no era la mejor. Incluso explicó que las actrices ensayaban por separado, lo que provocaba un problema para la producción y para los actores, ya que tenían que programar dos ensayos: uno para Montero y otro para Núñez.

Lover dijo que él quedaba en medio del pleito pero que no tenía mayor problema en trabajar con ambos, aunque eso significara bailar el doble.

A pesar del pleito, la obra musical se estrenó pero apenas llevaba unas cuantas semanas de funciones cuando los problemas provocaron una crisis y en ese momento Aleida Núñez decidió salir de la obra. Aunque dijo que la decisión era "estrictamente personal", en el elenco quedó la sensación de que sus diferencias con Montero había terminado por provocar su salida.

Ahora, también se ha anunciado que Ivonne Montero saldrá de la obra... aunque eso no significa que el pleito con Aleida también se haya terminado.

"Al final reventó como tenía que reventar", dijo Montero en una entrevista que fue recuperada por la periodista Berenice Ortiz.

Montero contó la historia detrás del video en el que aparece ella empujando a Aleida en el teatro. "Ese video lo grabó Latin Lover y fue planeado, lo planeamos ella y yo. Pero luego salió ella en una entrevista para decir que yo la empujaba a propósito y que la había agredido... pues qué triste y lamentable que diga eso, hay que ser sincero y sensato".

El problema se trasladó incluso al escenario, en donde Montero asegura que Aleida se refería a ella con groserías que no estaban en el libreto. "Ella me decía cosas en escena; yo soy muy de seguir mis textos como son pero ella llegó un momento en que me empezó a decir envidiosa y pues no, yo lo que menos tengo es envidia de mis compañeros".

Lo cierto es que Montero ahora tiene una idea más clara de lo que piensa respecto a Aleida. "Cambio mi percepción de ella; nos conocemos desde hace muchos años porque teníamos el mismo representante pero ahora ya cambió mi percepción".