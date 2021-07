"Me das lástima": Anette Cuburu se enoja con Alex Kaffie y él la exhibe

A Anette Cuburu no le gustó para nada lo que escribió Alex Kaffie sobre ella y que aparece mucho en la programación de TV Azteca, por lo que desquitó su coraje.

Quizá sin imaginar que el público vería su mensaje, la conductora de 'Venga la alegría' y 'Al extremo' le escribió al periodista en mensaje privado.

Todo comenzó con una columna en El Heraldo de México, donde Alex Kaffie escribió, entre otras cosas, que "TV Azteca la está metiendo hasta en la sopa... ¡Ya chole!".

Anette Cuburu se dio el tiempo para replicar: "Querido Alex, es una pena lo que escribes en tus inmerecidas columnas que, para empezar, ni siquiera te informas ni haces tu trabajo. Es de poco cerebro ganarte pleitos con gente que te pudiera dar oportunidades en un futuro, y diario seguirte cerrando puertas como lo haces.

"Jamás aparecí en 'Mimí contigo' como lo informas ni tampoco Vanessa (Claudio) va de conductora de 'Hoy'. Dale gracias a Dios de haber salido en la tele algún día en tu vida con esa cara, esa vibra y esa nula preparación que tienes. Cuando tengas algo de trayectoria tal vez te pongan en varios programas que te ganes como yolo hice, con años de proyectos importantes.

Anette concluyó: "Y fíjate que a mí no me das hueva como dices de mí, me das muchísima lástima, eso es lo único que le provocas a mí y a mucha gente, así que ten mucho cuidado con lo que escribes, que de por sí nadie te lee ni te ve. ¡Que tengas una mejor vida algún día!".