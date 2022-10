Me contestó muy feo: Laura Zapata revela pleito con Rodrigo de la Cadena

Laura Zapata reveló la razón por la que el cantante, pianista y bolerista Rodrigo de la Cadena se enojó con ella y le reclamó en Twitter.

El pleito comenzó cuando Zapata anunció que será parte del concierto con el que se festejarán los 50 años de la fundación del Festival OTI, un evento musical que marcó a las generaciones de los setenta, ochenta y noventa.

Rodrigo aseguró que la idea de hacer tributos a la OTI es de él y en un tuit escribió lo que se ha hecho es "retomar su idea".

Zapata, en conferencia de prensa, decidió contar lo que sucedió cuando le habló Rodrigo para reclamarle.

De acuerdo con la actriz y cantante, Rodrigo le dijo que esa idea era suya, a lo que ella respondió que las ideas están en el aire y son de quien las baja.

"No hay nada nuevo bajo el sol, y yo le pregunté: "pues qué, ¿tú estuviste en la OTI?" Y me contesta de una manera fea: "no pues yo tengo treinta y tantos años". Se fue en contra de mí... ahí luego me dicen por qué", dijo la actriz y cantante.

Laura Zapata fue finalista del Festival OTI de 1980 con la canción "Te quedó grande mi amor", composición de Roberto Robles.

Aunque no ganó, estuvo en la terna de finalistas de Artista Revelación. Luego, Laura Zapata se enfocó en su carrera de actriz y se mantuvo alejada de la música.

