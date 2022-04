"Me citaban a solas": Allisson Lozz se derrumba y ya no quiere ser famosa

Allison Lozz tuvo seis años de carrera como actriz y la experiencia, dice, fue tan dura que hoy no quiere que nadie le pregunte por su pasado.

“Mucha gente me dice ‘yo te sigo en tu cuenta y aún así me preguntan que cómo era allá (en la actuación), me empiezan a preguntar cada detalle de por qué me salí, son cosas que… por algo para mí fue una experiencia traumática el medio artístico y por muchos años no hable nada porque no podía, porque tenía un contrato”.

Lozz comenzó su carrera a los 10 años en 'Código F.AM.A.', un reality show que buscaba el talento de niños estrella. En poco menos de un año, Allisson ya estaba en su primera telenovela junto a Diego Boneta y María Chacón . En adelante, su ritmo de trabajo aumentó porque en 2004 tuvo ya su primer protagónico en la telenovela infantil Misión S.O.S.

Su fama explotó cuando se integró al elenco de Rebelde, en la que estuvo durante todas las temporadas del primer ciclo.

Ya siendo una adolescente, actuó en las telenovelas 'Las dos caras de Ana' y protagonizó, en 2008, una nueva versión de ‘Cadenas de amargura. Ahí fue cuando decidió retirarse.

“Yo nunca disfruté la fama, la gente me pedía fotos pero realmente ni siquiera les interesaba cómo pensaba, cómo me sentía, yo era la famosa y querían una foto pero no me conocían y en cuánto me conocían, todo cambiaba”.

Allison habló de su pasado como actriz en una transmisión en vivo en la que dijo que le parece una falta de respeto que la gente actualmente le exija tomarse una foto o recordar lo que vivió en el mundo de la farándula.

“Cuando estaba en el medio yo era una niña y yo quería jugar pero mi mamá me obligaba a tomarme fotos. ¿Por qué? ‘Porque te debes a tus fans’, me decía. Y realmente yo era la única o de las pocas niñas que estaba una o dos horas tomándome fotos con los fans y yo le sonreía pero por dentro yo me moría porque lo que yo quería era jugar con todos los demás niños”.

Allisson Lozz también contó cómo fue que se libró de sufrir abusos y acoso.

“Una vez mi papá tuvo que tomar un avión de emergencia desde Chihuahua porque se enteró de algo que estaba pasando; yo la verdad agradezco que me hayan cuidado porque así es cómo me respetaban un poquito más, un poquito; porque yo era menor de edad, me retiré a los 16 años”.

La ex actriz y actual promotora de una marca de maquillaje cuenta que el peligro estaba latente

“Me citaban para que fuera sola a las oficinas pero mi mánager me cuidaba mucho, le agradezco infinitamente a Karina Leija y todo mundo la odiaba porque ella me cuidaba; porque cuando me llamaban y me decían que tenía que ir a solas ella decía por supuesto que no, que si tenían algo que decirme tenía que ser al lado de ella. Imagínense de la que me libré”.