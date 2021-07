"Me cerraron muchas puertas": Andrea Legarreta admite lo difícil que fue triunfar en TV

Actualmente es una de las conductoras más consentidas y consagradas de la televisión mexicana, pero Andrea Legarreta empezó como cualquier otra persona que lucha por sus sueños.

Debido a que es juez en el nuevo reality de 'Hoy', 'Los Chiquillos de Hoy', los recuerdos le invaden porque se ve reflejada en los nuevos talentos.

"De lo que se me hace más hermoso sobre la Tierra son los niños. Me encanta verlos luchar. Me reflejo un poco. Yo soy una mujer que desde niña estuve en el medio, luchando por un lugar, recibí muchos 'no', me cerraron muchas puertas".

En entrevista con Las Estrellas, Andrea reconoció que el apoyo de la familia es fundamental: "He recibido el apoyo de mis padres. Cuando descubrimos que nuestros hijos se apasionan por algo, o que aman algo y que además son buenos, los tenemos que apoyar. A veces hay padres que quieren imponer cierta carrera, y la verdad, creo que es un gran regalo que los padres podamos apoyar a nuestros hijos a luchar por sus sueños".

"El que me cerraran puertas, que me dijeran que no en ciertas audiciones, algunos maestros que me corrigieran de cierta forma, que incluso llegué a dudar si debía a seguir o no. Todo es aprendizaje, así es la vida... Vamos a recibir muchos 'no', muchas puertas cerradas, no a todo el mundo le vamos a gustar, tenemos que entender que es parte de la vida y eso no significa que debamos dejar de creer en nosotros".

Así que ahora que es juez, Andrea sabe que debe ser cuidadosa: "Creo que es bien importante la forma, el cómo decirles a ellos, cómo tratarlos, son seres maravillosos, se les tiene que tratar con mucho amor incluso para corregir, para no cortarles las alas. Que sepan que tienen mucha vida por delante, mucho por hacer, por pulir, por crecer. Hay mucho por descubrir. La vida nos da esas oportunidades.

Cuando era niña, Andrea Legarreta debutó en televisión en el programa XETú, que conducía Erika Buenfil y René Casados. Siete años después entró a las telenovelas como actriz, y tras varios años de actriz, llegó a 'Hoy', consagrándose como presentadora hasta la actualidad.

