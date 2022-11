Mayrín Villanueva en EXCLUSIVA: enfrenté dura etapa como mamá

Un ajustado vestido amarillo con escote y abertura en la pierna dejan ver lo bien que le han caído los 50 a Mayrín Villanueva. Por el camino que va, la actriz en 10 años será otra Maribel Guardia, pues su abdomen plano y silueta de Miss dejan boquiabiertos a más de uno. Y aunque muchos podamos pensar que sólo come lechuga y atún, nos sorprendió cuando la vimos deleitarse con un rico tamal de cochinita pibil en el foro 1 de Televisa San Ángel.

Pero éste es sólo un permiso que se da de vez en cuando, pues claro que come sanamente y les manda un mensaje a las que como ella están en las cinco décadas: “Hay que cuidarse mucho, hay que hacer todo lo que se pueda, cuidar la alimentación, ir al gimnasio, estar tranquila, cuidar también el descanso y la salud. Eso es importantísimo para estar bien por dentro y por fuera”.

Pero, ¿qué hacía Mayrín en el foro 1?, graba un nuevo programa de comedia titulado ¿Es neta, Eva?, producción de Elías Solorio y en el que la intérprete encarna a una mujer soltera, luchona y madre de tres hijos que batalla con las secuelas de un divorcio.

“ME ENCANTA METERME A LA COCINA Y PREPARAR COSAS RICAS”

“Tenemos un repartazo de chavitos que está impresionante, son las nuevas generaciones, los nuevos talentos que veremos en el futuro, entonces, ya están arrancando y haciendo esta comedia que es maravillosa, de la mano de mi Pablito Valentín, que ya llevamos muchos años siendo compañeros, queriéndonos mucho, además de Pedro Sicard y varios compañeros que son muy talentosos y que admiro mucho”, dice la artista a TVyNovelas desde el set que simula su casa.

Sin duda, Mayrín no ha parado este año, pues empezó el 2022 grabando Vecinos, luego, en marzo, se integró al elenco de la telenovela Vencer la ausencia, y apenas a unas semanas de terminar sus compromisos con Rosy Ocampo asumió el protagónico de esta producción que saldrá al aire en 2023.

“Afortunadamente he tenido mucho trabajo, de verdad que es una bendición, sobre todo en estas épocas. Te confieso que lo he disfrutado porque, aparte, cada proyecto ha sido diferente y eso me ha gustado mucho”.

Pero, ¿será que le da tiempo de atender el hogar?: “Sí, me organizo y lo hago, digo, no todos los días lo puedo hacer, pero tengo un equipo de personas que me ayuda, aunque cuando estoy en casa me encanta meterme al asador, me fascina meterme en la cocina y preparar cosas ricas”. Su ayudante estrella tiene nombre y apellido: Eduardo Santamarina, su marido, quien no cocina, pero se encarga de otras labores.

“AHORA LES TOCA RESOLVER A ELLOS SOLOS”

“Él es quien limpia, siempre es muy colaborador, siempre está haciendo algo. Somos un equipo y entre todos nos ayudamos, mis hijos también participan, yo ayudo en ciertas cosas, cada quien se reparte las funciones”, manifiesta al mismo tiempo que admite lo crecidos que están los retoños que tuvo con Jorge Poza: “Ya mis hijos están bien grandes, están en su rollo, bien independientes, ahora la que tiene que aprender a lidiar con la independencia de ellos soy yo”.

Ante la interrogante de cómo enfrenta esta situación ahora que los jóvenes labran su propio camino, Villanueva se sincera: “Para mí es el proceso más difícil que he vivido como mamá, el aprender a darles su independencia, su libertad y de confiar que todo lo que aprendieron lo aprendieron bien y que ahora les toca a ellos resolver solos”.

SU NUEVO PROTAGÓNICO

La actriz fue seleccionada por el productor Elías Solorio para protagonizar la comedia ¿Es neta, Eva?, una historia que presenta otra perspectiva de la mujer en la sociedad. “Se trata de las familias que existen en la vida real, esas familias en las que se divorcian los papás y en las que los hombres son los que se vuelven un poco más olvidadizos de las obligaciones de su hogar. Entonces vamos a ver cómo la ex conoce a la nueva novia del exesposo, pero todavía no está lista para eso, de repente le llega con un avión de mujer, y es muy chistoso. A Eva, el esposo nunca le compraba flores, nunca la llevaba a ciertos lugares, y ahora resulta que él hace mil maravillas por la nueva novia. A esta mujer le toca salir adelante con los niños, estar limpiando la casa, haciendo todas las cosas, ir a trabajar, luego no tiene con quién dejar al más chiquito, se lo lleva al trabajo y es supertravieso, entonces está muy divertido”, adelanta Mayrín Villanueva sobre el programa que entrará en la barra de comedia de las estrellas.

