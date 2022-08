Mayela Laguna vive con pánico a los Guzmán: "Me hicieron cosas inhumanas"

Desde que se separó de Luis Enrique tras filtrarse a los medios de comunicación unos audios en los que asegura haber sido víctima de maltrato por parte del hijo de Silvia Pinal, Mayela Laguna ha vivido un verdadero infierno, primero para poder ver a su hijo, Apolo; luego para sobreponerse física y emocionalmente, puesto que la severa depresión que sufre la hizo bajar más de 20 kilos, y finalmente para sostenerse económicamente, ya que en la pizzería que reinauguró hace unos días y que supuestamente Luis Enrique le cedería como parte de la manutención, ella tendrá que pagar la renta del local. A pesar de todo, Mayela nos dijo que sólo quiere trabajar y no tener más problemas con la familia de su hijo, a la cual –confesó entre lágrimas– le tiene mucho miedo.

Finalmente lograste reinaugurar la pizzería que con mucho trabajo has logrado sacar adelante… Así es, con mucho sacrificio he logrado mantenerla abierta, viviendo al día, sólo pagándole a mi empleado, porque ahora tengo sólo uno y yo no he ganado nada todavía, pero espero que con esta reinauguración pueda empezar a percibir ganancias para sostenerme.

¿Qué pasó con los demás empleados? Tuve que prescindir de ellos por la misma situación, aparte, quería empezar este negocio desde cero, con un concepto diferente y nuevo. Esta es la quinta pizzería que tengo, y al pizzero que ahora me ayuda lo conozco desde hace mucho tiempo.

¿El negocio es sólo tuyo? Sí, voy a pagar renta porque el local es de mi suegra, de doña Silvia Pinal, y Luis Enrique y yo ya no estamos juntos. Se supone que el local sería parte de la manutención, pero ya no fue así. En fin, me siento contenta por este logro; el pasado 24 de agosto cumplí 40 años, y tengo que echarle ganas, dedicarme a trabajar y punto. Es lo único que deseo, trabajar, porque no cuento con la manutención de nadie.

Anímicamente te vemos decaída… Pues sí, estoy triste desde mi separación, ha sido una etapa muy difícil, sigo en una depresión muy gruesa, pero gracias a Dios ya estoy en terapia y en grupos de ayuda pasando esto sola.

Suponemos que tu malestar se agudizó cuando te separaron de tu pequeño Apolo… Desde antes, cuando mis papás murieron, en 2019, porque me enteré de que estaba embarazada cuando murió mi papá, y mi mamá se fue 10 días después; luego, a los cuatro meses nació mi hijo, yo tenía siete meses de embarazo, así que no he tenido tiempo de asimilar todo, de sentir, de llorar… Y cuando me quitaron a mi hijo, que no podía verlo ni hablar con él, me rompí… Después fui al programa de Gustavo Adolfo Infante, y ahora me arrepiento, porque creo que pude hacer las cosas de otra manera.

¿Por qué ya no procediste legalmente? Tenía que hacer una denuncia pública porque él (Luis Enrique) tenía a mi hijo, y si hacía una denuncia penal iba a pasar mucho tiempo para que pudiera volver a verlo, entonces llegamos al acuerdo de que Apolo esté una semana con él y una semana conmigo; eso es lo único que me tiene contenta.

¿Luis Enrique ha cumplido el acuerdo? Sí en ese sentido, y yo estoy feliz de poder estar con mi hijo, pero hay muchas cosas de las que prefiero no hablar.

En cuanto a la manutención, ¿en qué quedaron, te apoya con dinero? El acuerdo fue que cada quien puede ver a Apolo una semana y ya, pero no tenemos acuerdo de manutención; se supone que iba a ser la pizzería, pero pues voy a pagar renta, y él (Luis Enrique) está muy enojado.

¿Por qué? Por los audios, pero todo lo que dije fue verdad, todo. ¿Has intentado hablar con él? Sí, en muchísimas ocasiones, pero luego hay problemas… De hecho, un día antes de abrir (el local de la pizzería) él ya no quería que lo abriera.

¿Por qué? No puedo hablar más de eso.

¿Tienes miedo? No puedo hablar (se le rompe la voz)… Luchar contra esta familia (Guzmán) es muy canijo, y claro que tengo miedo, estoy sola y no tengo papás, no tengo familia más que a mi hijo y a mi hija, entonces sí, tengo miedo (llora).

¿Has considerado ampararte legalmente, pedir ayuda? No, porque ya no quiero más problemas, por eso hice la denuncia pública y por eso hicimos el acuerdo, pero no quiero tener problemas legales ni quiero dejar de ver a mi hijo por no sé cuánto tiempo; al final (Luis Enrique), es el papá de mi hijo.

¿En qué quedaron las cosas con Alejandra Guzmán? Mi relación con ella es nula, después de ser las mejores amigas y de vivir cosas muchos años, al final ella está del lado de su hermano y no tenemos relación alguna, no sé qué tanto le cuente su hermano.

¿La buscaste para aclarar las cosas? No, no quiero hablar con ella, lo que me hicieron fue inhumano; yo lo que dije en los audios fue humano, porque todo el mundo cuando está enojado dice cosas de alguien, aunque lo quieras, es de humanos, pero quitarme a mi hijo fue completamente inhumano.

Dicen que los niños resienten lo que sucede en su entorno, ¿cómo has visto a Apolo? Pues estuve dos meses sin verlo, en dos meses no me dejaron estar con él, hasta hace unas semanas, y los dos estuvimos felices, ahora sí que me volvió la vida.

¿Piensas asistir al homenaje que le harán a doña Silvia Pinal? Por supuesto que no, mi hijo sí estará, es su abuela y me siento muy orgullosa de que tenga una abuela como Silvia Pinal, pero yo no tengo nada que hacer ahí. Ese día estaré trabajando.