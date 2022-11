Maxine Woodside rompe el silencio tras la muerte de su hijo

Después de una semana de la muerte de Alejandro Iriarte, uno de los hijos de Maxine Woodside, la reina de la radio rompió el silencio a través de un audio donde agradece el apoyo del público en estos terribles momentos.

Pocos detalles se supieron sobre las causas de la muerte del empresario, aunque la Fiscalía encontró una pistola junto a su cuerpo y Ana María Alvarado, colaboradora cercana de Maxine, habló sobre que Alejandro se sentía solo.

Así que a través de un video donde recopila varias fotos junto a su hijo, Maxine habló: "A mi público querido, medios de comunicación y amigos, querido hijo Alejandro gracias por haberme dado el privilegio de la luz con la que iluminaste siempre mi vida".

"Ahora ese brillo, lo llevaré eternamente en el corazón, con toda la fuerza del amor y profunda gratitud por habernos regalado la belleza de tú presencia. Estoy segura que siempre vivirán en los corazones de todos tus seres queridos y personas que se cruzaron en tu andar, a los que llenaste profundamente de alegría".

Maxine agregó: "Asimismo, a todas las personas y amigos que me han mandado sus condolencias y amor solidario por la terrible perdida de mi hijo Alejandro, les agradezco las innumerables muestras de apoyo y empatía para mi corazón tan lastimado por esta tremenda pérdida".

“Muchas gracias nuevamente por tanto amor en el que encuentro consuelo y fortaleza y el mejor homenaje al excepcional ser humano que fue mi hijo Alejandro. Agradezco a todos los medios de comunicación, colegas y amigos y a mi público querido que nos permita a toda la familia vivir el duelo de manera respetuosa, los quiero mucho y les mando un gran abrazo, muchas gracias".

"Ella sabe todo lo que sucedió".

Aunque al principio se hablaba de que habría sufrido un paro cardiaco, los rumores sobre un presunto suicido fueron insistentes. Sobre todo porque él se despidió de sus redes sociales horas antes de su muerte. Ana María Alvarado, habló en entrevista con Chisme no like al respecto: "Me molestan mucho las especulaciones que existen, por un mensaje que él puso en redes sociales despidiéndose, lo importante aquí no es ¿qué pasó? ¿cómo pasó? Lo importante es que perdió un hijo".

"Mi preocupación mayor es que Maxine esté bien y salga adelante. Ella fue de las primeras en llegar, ella sabe todo lo que sucedió, obviamente ha estado muy mal los primeros días, ahorita ya hablé con ella y está tratando de reponerse. Está superándolo con mucho esfuerzo", dijo la periodista.

Ana María confirmó que Nano, como le decían de cariño, se sentía solo y hasta mencionó la palabra depresión: "Era un hombre muy lindo, muy amoroso, de gran corazón, aparentemente estaba bien, yo creo que a él le pegó la ausencia de sus hijos, porque uno de ellos vive en Barcelona y el otro se fue un año de intercambio al extranjero, y yo veía sus mensajes y lo que él posteaba y pues él se sentía un poco solo".

"Nadie imaginó a qué grado (se sentía solo), eso es lo terrible de la depresión, por eso obviamente Maxine y su familia están muy tristes porque obvio no se dieron cuenta de qué tan mal la estaba pasando", indicó.

