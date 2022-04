Mauricio, hijo de Alicia Bonet y Juan Ferrara, vence por segunda vez al cáncer

Integrante de una de las dinastías artísticas de más tradición en México, Mauricio Bonet llegó a Hollywood hace 18 años. Lamentablemente, desarrolló entonces cáncer de pulmón, al que venció en secrecía absoluta. Durante el clímax de la pandemia por COVID-19 fue atacado nuevamente por esta enfermedad, ahora en la garganta, obligándolo a enfrentar de nuevo fiera batalla contra el mal. Hoy, el hijo de Alicia Bonet y Juan Ferrara nos comparte una buena noticia: de nuevo está libre del mal.

Tienes algo importante qué decirnos... Por segunda vez he vencido al cáncer. Nunca me ha gustado ser protagonista de la nota o contar mi vida, pero esto es tan padre y maravilloso, que quiero compartirlo; es un gran logro, una historia de éxito.

¿Cómo que por segunda vez? Sí, hace 18 años, en 2004, también superé el cáncer, pero lo mantuve en secreto; de hecho, parte de mi familia ni se enteró, hasta años después. Honestamente, para mí eran cosas muy privadas, ni a mi abuela Ofelia (Guilmáin) le dije. Mi papá y yo acordamos que sería la mejor manera.

Entonces, enfrentaste al cáncer nuevamente luego de 18 años... Sí, y no pasa nada. No fue el mismo tipo de cáncer; ambos fueron tumores en el cuello que comenzaron a crecer. La primera vez fue metástasis primaria de pulmón, y la segunda, de amígdala. La primera vez me daban año y medio de vida y dije: “De acuerdo. Ese tiempo lo ocuparé para realizarme y ser feliz”.

¿Tenías ya tus asuntos listos por si no lo contabas? Sí, sobre todo estaba muy en paz conmigo mismo. Siempre me sentí muy afortunado de todo: desde la familia que tengo, hasta la suerte de vivir de lo que me gusta. De verdad, hice todo lo posible para salir adelante. Soy un terco con la vida, y hoy estoy vivo. No debí callar nunca que tuve cáncer.

Háblanos de tu primer proceso... Tuve cáncer a los 33 años. Platicando con mi papá, me sugirió no decirle a nadie, ni a mi mamá, porque iba a ser muy duro. Llevé todo completamente en silencio, nadie me vio mal; seguí trabajando y luchando. Afortunadamente salí bien con ayuda de medicina alternativa y radioterapia iónica. Fueron seis meses y un gran logro personal, cambió mi vida maravillosamente como nunca imaginé. Fumaba demasiado y tuve un cambio drástico de alimentación, lo que resultó en una ganancia de vida.

¿Cómo te diste cuenta de que tenías cáncer por segunda ocasión? Desde que lo libré por primera vez me acostumbré a tocarme y buscarme bolitas. Tenía en el cuello una que fue creciendo, y de pronto ya no podía siquiera tragar; me abrieron, pero no había manera de quitarla con cirugía.

¿Salió en el mismo lugar? No, muy cerca, pero se me notaba a simple vista. Recurrí a la medicina alternativa que me salvó la primera vez, pero ya no me ayudó. Tuve épocas muy buenas y otras muy malas; de pronto se complicó: el tumor seguía creciendo y mi cuello ya estaba negro. Acudí al Hospital Inglés, donde me salvaron la vida con quimioterapia y radiación; estuvo cardiaco, pensé que no lo iba a lograr, porque eso te deteriora bastante el organismo. Recibí 35 sesiones. Fue muy complicado.

¿Cómo fue ese momento? Mi papá me sugirió decirle a sus hermanas; yo estaba haciendo un esfuerzo sobrehumano por sobrevivir. Sólo les pedí no sacar el tema a colación con alguien más, porque a mí no me gusta eso de “¡pobrecito!”. Si me tocaba irme, pues ya: me despido antes.

¿Esta vez tu familia sí se enteró? Pasó lo de la primera vez: mi mamá se enteró porque estuve cerca de ella debido a la pandemia; le dije que estaría un poco alejado, que debía cuidarme más en esta ocasión, y lo entendió. En algún momento ya no podía caminar bien, ¡mi cuerpo ya no respondía! Afortunadamente reaccionó de maravilla y todo se fue arreglando.

¿Qué pasa cuando te dan de alta? Le dije a mi papá que era una lección de vida importantísima. Todo lo que escondí, hoy quiero que lo sepan.