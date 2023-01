Mauricio Ochmann se lanza de cantante y su voz divide opiniones

Seguramente has visto a Mauricio Ochmann en varias campañas publicitarias además de su faceta como actor, pero este 2023 decidió emprender nuevos aires y lanzarse como cantante.

Desde hace algunos días anunció: "Con mucha emoción y cariño les quiero compartir mi nueva faceta como cantante, es un EP con 6 canciones titulado “Origen” estará disponible en plataformas a partir del 25 de Enero, les dejo el link aquí y en mi bio para que lo aparten, espero que lo disfruten!!".

El adelanto que compartió fue una balada donde su voz aparece sin efectos ni trucos como otros cantantes.

La canción 'En defensa propia' ya hasta tiene video, donde en blanco y negro se puede ver al papá de la adorable Kailani.

Pero sucedió lo inevitable. Ver a un actor como cantante siempre provoca opiniones divididas y esta no fue la excepción. Hay fieles fans que le desean éxito y lo felicitan por atreverse a iniciar una nueva carrera.

Sin embargo, hay otros que son más directos: "No pues la verdad te prefiero como actor. En gustos se rompen géneros". "Bueno si lo hace de hobbie está bien pero así para triunfar no creo", dijo alguien, mientras otro dijo: "¿Soy la única o solo a mi al escuchar me trajo un dejavú del cantante Flavio Cesar?".

