Mauricio Martínez volvió a México para denunciar a Toño Berumen por acoso

"Mi obligación moral es hacer lo que hice: denunciar a ese criminal", escribió Mauricio Martínez en su cuenta de Instagram, pues volvió a México para iniciar un proceso legal contra Toño Berumen, tras acusarlo de acoso.

El productor y ex manager de varios grupos como Mercurio, Magneto y de otras estrellas como Fey y Danna Paola ahora dedica su vida a la iglesia católica; fue representante en México de los Museos del Vaticano, estuvo a cargo de la réplica de la Capilla Sixtina en CDMX.

Pero después de ver que Sasha Sökol rompió el silencio sobre el abuso que sufrió de Luis de Llano, Mauricio Martínez decidió también hablar sobre lo que vivió con Toño Berumen, quien quiso propasarse con él cuando iniciaba su carrera.

Primero rompió el silencio en redes sociales, pero ahora viajó a México (vive en Nueva York) para denunciar formalmente a Berumen. El exitoso actor de teatro visitó el programa 'Hoy' y explicó que él dice la verdad y está seguro de que se hará justicia.

"A mí me asiste la razón y estoy hablando con la verdad. Esto es una injusticia, es un delito y no puede permanecer impune, invito a las víctimas de este señor, a los que no nos creen, que denuncien a sus agresores, y nos cuenten, y si los quieren denunciar, y yo les voy a ayudar para que esto ya no suceda. No puede volver a pasar".

Invitó a posibles víctimas a escribir al correo nosotrostambien1@gmail.com para romper el silencio.

Mauricio también envió un mensaje a los padres que tienen hijos con sueños de triunfar en el medio. "Entregan a sus hijos a depredadores sin saber que son depredadores. Yo tenía 23 años para empujar a esa persona. Cuántos padres confían en estas personas porque les prometen volverlos estrellas, y los garantizan que los van a cuidar".

"Esto es algo que no discrimina género ni edad, nos pasa a todos y todas. Hablen, no permitan que los revictimicen, ni que se pongan del lado de estos criminales, van a usar todo su poder para tratar de detenerte, pero nada te detiene si la verdad está de tu lado", reflexionó.

El acoso sexual puede ser castigado desde un año 6 meses hasta 4 años de prisión, además de que puede haber de reparación del daño y otros beneficios a las víctimas.