Mauricio Mancera volvió a VLA y Tabata Jalil le confiesa que al foro le falta buena vibra

Después de casi 10 años, y de haber sido parte del programa 'Hoy', Mauricio Mancera volvió a sus orígenes en el programa 'Venga la alegría', donde retomó su ropa de monaguillo para una sección.

Además de promocionar la obra de teatro donde actualmente participa, recordó viejos tiempos y anécdotas con Sergio Sepúlveda. Más adelante lo invitaron a recrear la sección donde se confesaban sus compañeros.

Ahí, Tábata Jalil soltó una verdad entre broma y broma: ""A ver si dejas algo positivo en este foro por favor... se necesita... buena vibra, por favor. Es una confesión".

El CAPI Pérez también añadió: "Hay una buena relación entre los conductores. Pero hay un sentimiento con el cual no estoy familiarizado, es tóxico, ese sentimiento es la envidia, los celos. Durante todo este día, a mí no se me ha pelado, Cynthia y Crystal no me han saludado, todos están con el nuevo invitadito... No estoy familiarizado con esto".

Mauricio no quiso hablar de 'Hoy', pero cuando Sepúlveda le preguntó si ya lo había cambiado por Paul Stanley, Mancera respondió: "Jamás, mi Serch, el Paul me va a durar más, pero tu lugar es inamovible".

Fue hace 8 años cuando Mauricio Mancera se despidió de VLA cuando entre sus compañeros se encontraban Poncho de Anda, Raúl Osorio, Vanessa Claudio, Tania Rincón y Tábata Jalil.

