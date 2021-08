Mauricio Castillo dejó la actuación para dedicarse a su pasión como artista plástico

Por formación académica y auténtica pasión, Mauricio Castillo es, antes que nada, pintor. Sin embargo, la vida lo llevó primero a triunfar sobre los escenarios como actor. El también director y productor no reniega de que su destino se haya escrito de esa manera, pero hoy ha decidido reponerle a las artes plásticas el tiempo robado por su otra actividad.

Mauricio ya decidió no volver a actuar y dedicarse más de lleno a plasmar su creatividad sobre el lienzo. En entrevista con TVyNovelas, el conductor del noticiero humorístico Las rapiditas habla de este amor presente desde su niñez.

Hace un tiempo anunciaste que te retirarías de la actuación para dedicarle mayor tiempo a la pintura, ¿ya lo hiciste? De la actuación, sí, ya no he hecho nada ni creo que lo haga más, pero actualmente dirijo un programa y conduzco otro. El resto del tiempo lo utilizo para pintar.

Tu pasión desde niño ha sido la pintura, pero la vida te llevó por la actuación, ¿te arrepientes? De ninguna manera, me fue bastante bien con mi carrera de actor, además, hice otras cosas que me gustan, como dirigir y producir. Empecé a actuar muy joven, desde los 15 años, incluso fue antes de entrar a la escuela de pintura, aunque la pasión de pintar y dibujar sí la tengo desde niño, estudié la carrera en Bellas Artes, pero una vez que pisé el teatro, también me dejó marcado para toda la vida. No me arrepiento, aunque ahora le debo mucho a la pintura, por eso estoy más concentrado en eso.

Has pintado desnudos femeninos, autorretratos, personajes urbanos...¿Hay un hilo conductor en toda tu obra? Hay como dos etapas, una cuando era muy joven y la dejé hace alrededor de 30 años, y es completamente distinta a lo que hago hoy. Ahora soy más pop, sencillo, visual y realista. Mi trabajo es fácil de interpretar porque pinto cosas simples: objetos, desnudos, últimamente me he enfocado en objetos, los cuales son fáciles de ver, digerir y entender, no hay nada complicado en lo que hago. En realidad, es muy sencillo el mensaje.

En la apreciación que la gente hace de tu arte, ¿influye el que seas famoso? Supongo que sí. Pocos de mis seguidores desconocen mi otra etapa, aunque algunos, sobre todo de otros países, saben de mí por primera vez, pero la mayoría de quienes ven mi trabajo, su referencia es que he sido actor, conductor, director, y en relación con eso opinan. Muchos me dicen: “no sabía que pintaras”, piensan que soy un actor que pinta, y no, más bien soy un pintor que actuó.

Haces dibujos, grabados, pinturas, ¿cuál es tu favorito? Mi favorita es la pintura, porque creo que es lo que mejor hago, pero me gusta mucho dibujar, ahí se van, entre dibujar y pintar se dan un quiebre. Me recibí de grabador, que es más de las artes gráficas, pero ahora lo que más hago es pintar, manejo bien el óleo.

Las redes sociales te sirven para promover tu trabajo, ¿te gustan? Son básicas, porque de otra manera no habría tanta gente que conociera mi trabajo. Te seré franco, si no me hubiera dedicado a actuar y hubiera seguido sólo la carrera de pintura, me hubiera costado mucho más trabajo desarrollarme. Las galerías pasaron a un segundo y hasta tercer término, la mayoría de las obras que he vendido han sido a través de las redes sociales: Facebook, Instagram, muy poco Twitter; me mandan correos electrónicos, preguntan precios, y hago trato con el cliente. En todo caso, lo único que me hace falta es el reconocimiento de los conocedores, eso sí cuesta mucho.

¿Y este reconocimiento de los conocedores lo anhelas? Por supuesto, porque además es básico para la formación de un artista. No sólo es pintar por hacerlo, por vender o por darme a conocer, debe haber una razón, un sentido. Eso sí, creo que me va a costar mucho trabajo tener un lugar importante dentro de la vida cultural de mi país, pero ni modo, el tiempo que sea necesario lo invertiré y me concentraré en eso.

¿Qué buscas comunicar a través de la pintura? Esa es una pregunta muy difícil de contestar, porque generalmente no hay un objetivo claro sobre eso, lo vas encontrando; yo estoy como empezando a hallar mi discurso pictórico.

¿Cómo definirías tu estilo? No tengo uno. Algunos dicen que soy hiperrealista, otros me definen como pop, y sí lo soy, aunque con 60 años de retraso, pero no importa, los objetos que de pronto pinto me recuerdan mi infancia: un Orange de los 40, una Pepsi de los 60 o un pan, una dona, un bísquet, un nopal, un juguete, es un pop mexicano... Pinto lo que tengo a la mano.

